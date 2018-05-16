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蝦皮首季成交額19億美元 年增近2倍

發稿時間：2018/05/16 10:18

最新更新：2018/05/16 10:18

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（中央社記者吳家豪台北16日電）東南亞網路公司Sea集團公布2018年第1季財報，旗下子公司蝦皮購物在台灣及東南亞市場第1季成交金額（GMV）達19億美元（約新台幣576.6億元），年增199.5%，持續強勁成長。

Sea董事長兼集團首席執行長李小冬表示，藉由蝦皮購物急速擴張，使電子商務的業務經濟超乎預期地快速成長，形成良性循環，未來將持續投注大量資源，並重點發展以用戶為核心的服務以及基礎設施等。

根據Sea發布的資料，2018年第1季蝦皮購物在台灣及東南亞6國成交金額達19億美元，相較2017年第4季16億美元，季增23%；相較去年同期6.483億美元，年增199.5%。

蝦皮購物今年第1季總訂單數達1.114億張，相較2017年第4季9830萬張，季增13.3%；相較去年同期3510萬張，年增217.4%。

蝦皮購物本季經調整收入（Adjusted Revenue）達3374萬美元，較去年第4季932萬美元成長262.1%；2017年第1季則尚未產生具規模的調整收入。

經調整收入是指電子商務平台收入及商品收入，加上已扣除銷售業績獎勵費用的佣金收入。此項指標有助於投資者追蹤電子商務貨幣化能力。

蝦皮購物今年第1季經調整息稅折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）為負1.796億美元，2017年第4季為負1.754億美元，去年同期為負6267萬美元。

2018年第1季蝦皮購物整體行銷費用為1.272億美元，相較去年同期4591萬美元上升177.1%。今年第1季行銷費用占成交金額比例為6.6%，低於2017年第4季8.5%、去年同期7.1%。（編輯：黃國倫）1070516

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