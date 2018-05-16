公司法修法 七大工商團體發聲明提6主張

（中央社記者朱則瑋台北16日電）公司法修法進入初審第二輪協商，七大工商團體今天聯合登報發聲明，認為修法假使強行過關，將有如一例一休一樣衝擊工商界，造成重大經營障礙及不穩定。



立法院經濟委員會今天排審公司法修正草案，七大工商團體15日共同發表聲明，提出6大共同主張。



第一，最終實質受益人申報部分，無需定期申報，有變動再申報，有限公司則無需申報；第二，如果沒有相關完整配套措施，貿然取消法人董事制度，將造成現存的投資控股公司無所適從，降低法人投資意願；第三，持股過半股東得召集股東臨時會部分，必須設有繼續一年以上持股限制，需先請求董事會召集，並報主管機關同意，主管機關必須針對大股東適格性為審查。



第四，公司法第177條規範委託書制度，擬修法限制委託書不得用來選舉董監，工商團體認為委託書制度運行有年，已建立完整配套及監督機制，不宜廢除；假使沒有完整配套措施可以確實辨識人別，反對增加以視訊、語音會議等方式參加股東會。



第五，普通董事對公司文件有查閱、抄錄及複製權限，與獨立董事或監察人相同，將執行權限與監督權限混為一談，疊床架屋、體制紊亂，應予刪除。第六，公司法擬增第215條之1公司治理人員制度，公司得依章程設立公司治理人員，工商團體認為執掌與現有人員重疊，不如獨立董事有效能，強制設立法遵成本過高，應改為由公司視實際需求得為設置。



七大工商團體聲明中表示，公開發行公司與非公開發行公司，在監理標準及資本市場連結程度本不相同，要套用同一制度在學理上雖然有理想性，但工商界眾多企業主每天面對激烈市場考驗，無法再承受額外成本與影響穩定經營法規介入。



工商團體聲明指出，沉重呼籲立委諸公及主管機關能體察真正民情，給工商界一個貼近實務需求公司法，讓工商界得以有良好生存發展空間。