/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 民進黨 以色列 馬英九 中華電信

台北市長選舉 民進黨啟動徵召

> rss

公司法修法 七大工商團體發聲明提6主張

發稿時間：2018/05/16 11:37

最新更新：2018/05/16 12:16

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者朱則瑋台北16日電）公司法修法進入初審第二輪協商，七大工商團體今天聯合登報發聲明，認為修法假使強行過關，將有如一例一休一樣衝擊工商界，造成重大經營障礙及不穩定。

立法院經濟委員會今天排審公司法修正草案，七大工商團體15日共同發表聲明，提出6大共同主張。

第一，最終實質受益人申報部分，無需定期申報，有變動再申報，有限公司則無需申報；第二，如果沒有相關完整配套措施，貿然取消法人董事制度，將造成現存的投資控股公司無所適從，降低法人投資意願；第三，持股過半股東得召集股東臨時會部分，必須設有繼續一年以上持股限制，需先請求董事會召集，並報主管機關同意，主管機關必須針對大股東適格性為審查。

第四，公司法第177條規範委託書制度，擬修法限制委託書不得用來選舉董監，工商團體認為委託書制度運行有年，已建立完整配套及監督機制，不宜廢除；假使沒有完整配套措施可以確實辨識人別，反對增加以視訊、語音會議等方式參加股東會。

第五，普通董事對公司文件有查閱、抄錄及複製權限，與獨立董事或監察人相同，將執行權限與監督權限混為一談，疊床架屋、體制紊亂，應予刪除。第六，公司法擬增第215條之1公司治理人員制度，公司得依章程設立公司治理人員，工商團體認為執掌與現有人員重疊，不如獨立董事有效能，強制設立法遵成本過高，應改為由公司視實際需求得為設置。

七大工商團體聲明中表示，公開發行公司與非公開發行公司，在監理標準及資本市場連結程度本不相同，要套用同一制度在學理上雖然有理想性，但工商界眾多企業主每天面對激烈市場考驗，無法再承受額外成本與影響穩定經營法規介入。

工商團體聲明指出，沉重呼籲立委諸公及主管機關能體察真正民情，給工商界一個貼近實務需求公司法，讓工商界得以有良好生存發展空間。

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP