台塑河靜鋼廠第2高爐 預計5月下旬點火試車

（中央社河內16日電）由越南資源與環境部等單位組成的環保監控委員會指出，台塑河靜鋼廠第2座高爐至今已符合環保等相關法律規定條件，預計15日至25日將點火試車。



「民智報」新聞網站今天報導，越南資源與環境部部長陳紅河（Tran Hong Ha）日前主持一項會議，主要是針對環保監控委員會有關台塑河靜鋼廠克服相關環保缺失進度評估，以及思考允許廠商第2座高爐點火試車。



報導指出，至今台塑已完成改善各項有關環保缺失，台塑廢水與廢氣處理系統正常運作，處理後都達到許可標準。



對於將焦炭溼式冷卻設備改為焦炭乾式冷卻設備的項目，台塑已經採購日本技術，至今完成技術方面評估，計劃完成率達36.1%，預計明年6月將完成更換。



報導說，越南資源與環境部最近與相關單位配合，籌組工作小組前往檢查與評估台塑第2座高爐的環保等項目。



結果顯示，台塑已完成並順利運行第2座高爐的相關設備，確保高爐運作時所有廢水、廢氣與廢棄物都依照規定收集、保管與處理。第2座高爐自3月20日至4月11日完成烘乾工作，預計5月15日至25日將點火試車。



報導說，越南資源與環境部將與相關部門密切配合，繼續嚴格、定期與不定期檢查與監控台塑第2座高爐試車過程，以及整個提案的運作作業，同時敦促台塑加快將焦炭溼式冷卻設備，更換為焦炭乾式冷卻設備等項目，依照向越南政府所承諾的進度完成，確保達到國際環保水準。（編輯：陳惠珍）1070516