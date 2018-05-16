/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金曲獎 民進黨 以色列 馬英九

金曲29入圍／張惠妹彭佳慧搶后 陳奕迅林俊傑爭王

> rss

台塑河靜鋼廠第2高爐 預計5月下旬點火試車

發稿時間：2018/05/16 14:52

最新更新：2018/05/16 14:52

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社河內16日電）由越南資源與環境部等單位組成的環保監控委員會指出，台塑河靜鋼廠第2座高爐至今已符合環保等相關法律規定條件，預計15日至25日將點火試車。

「民智報」新聞網站今天報導，越南資源與環境部部長陳紅河（Tran Hong Ha）日前主持一項會議，主要是針對環保監控委員會有關台塑河靜鋼廠克服相關環保缺失進度評估，以及思考允許廠商第2座高爐點火試車。

報導指出，至今台塑已完成改善各項有關環保缺失，台塑廢水與廢氣處理系統正常運作，處理後都達到許可標準。

對於將焦炭溼式冷卻設備改為焦炭乾式冷卻設備的項目，台塑已經採購日本技術，至今完成技術方面評估，計劃完成率達36.1%，預計明年6月將完成更換。

報導說，越南資源與環境部最近與相關單位配合，籌組工作小組前往檢查與評估台塑第2座高爐的環保等項目。

結果顯示，台塑已完成並順利運行第2座高爐的相關設備，確保高爐運作時所有廢水、廢氣與廢棄物都依照規定收集、保管與處理。第2座高爐自3月20日至4月11日完成烘乾工作，預計5月15日至25日將點火試車。

報導說，越南資源與環境部將與相關部門密切配合，繼續嚴格、定期與不定期檢查與監控台塑第2座高爐試車過程，以及整個提案的運作作業，同時敦促台塑加快將焦炭溼式冷卻設備，更換為焦炭乾式冷卻設備等項目，依照向越南政府所承諾的進度完成，確保達到國際環保水準。（編輯：陳惠珍）1070516

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP