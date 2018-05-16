宏達電打造區塊鏈手機 驅動網絡去中心化

（中央社記者吳家豪台北16日電）宏達電今天證實正在開發以區塊鏈（blockchain）技術打造的智慧型手機，能驅動網絡去中心化；外媒報導，宏達電也在考慮開放可用加密貨幣購買該款手機。



根據The Next Web等多家國外科技網站報導，宏達電（HTC）去中心化長（Chief Decentralization Officer）陳信生日前出席於紐約舉辦的區塊鏈共識大會表示，宏達電正在開發全新智慧型手機Exodus，以區塊鏈技術為基礎，可支援比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）等加密貨幣交易，以及去中心化相關應用。



報導指出，宏達電也在考慮讓用戶以加密貨幣購買該款手機，但實際售價尚未決定。



對此，宏達電今天表示，HTC身為頂尖科技的領導者已超過20年，持續致力於開發能引領時代潮流的新領域與新科技。HTC此次發布的Project Exodus，倡議內容包括能提供最佳加密網絡使用的架構及HTC智慧型手機解決方案。



宏達電指出，Project Exodus的成果，將是一支能驅動網絡去中心化的全新智慧型手機。HTC深信智慧型手機未來會是整個加密生態系統的一個重要組成部分，Project Exodus的目標族群是區塊鏈社群，HTC將與其共同為推動去中心化生態系統而努力。日後HTC將會公布更多關於Project Exodus的相關資訊。（編輯：黃國倫）1070516