/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金曲獎 民進黨 以色列 馬英九

金曲29入圍／張惠妹彭佳慧搶后 陳奕迅林俊傑爭王

> rss

宏達電打造區塊鏈手機 驅動網絡去中心化

發稿時間：2018/05/16 15:04

最新更新：2018/05/16 15:04

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北16日電）宏達電今天證實正在開發以區塊鏈（blockchain）技術打造的智慧型手機，能驅動網絡去中心化；外媒報導，宏達電也在考慮開放可用加密貨幣購買該款手機。

根據The Next Web等多家國外科技網站報導，宏達電（HTC）去中心化長（Chief Decentralization Officer）陳信生日前出席於紐約舉辦的區塊鏈共識大會表示，宏達電正在開發全新智慧型手機Exodus，以區塊鏈技術為基礎，可支援比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）等加密貨幣交易，以及去中心化相關應用。

報導指出，宏達電也在考慮讓用戶以加密貨幣購買該款手機，但實際售價尚未決定。

對此，宏達電今天表示，HTC身為頂尖科技的領導者已超過20年，持續致力於開發能引領時代潮流的新領域與新科技。HTC此次發布的Project Exodus，倡議內容包括能提供最佳加密網絡使用的架構及HTC智慧型手機解決方案。

宏達電指出，Project Exodus的成果，將是一支能驅動網絡去中心化的全新智慧型手機。HTC深信智慧型手機未來會是整個加密生態系統的一個重要組成部分，Project Exodus的目標族群是區塊鏈社群，HTC將與其共同為推動去中心化生態系統而努力。日後HTC將會公布更多關於Project Exodus的相關資訊。（編輯：黃國倫）1070516

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP