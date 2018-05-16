放視大賞規模成長 經濟部保證不刪經費

（中央社高雄16日電）經濟部長沈榮津今天出席「2018放視大賞」開幕式，他說，樂見展覽規模8年來大幅成長，他保證不刪活動經費並呼籲產學界持續力挺，鼓勵學子投入，攜手扎根數位產業。



經濟部工業局與高市府經發局合辦的「2018放視大賞」在高雄展覽館熱鬧登場，以「Fun Tech體感科技」為主軸，規劃VR電競館、AR手遊電競館及國際大師講座，並推出4對4VR電競射擊遊戲「一級玩家」電影場景，展至18日。



沈榮津、高市經發局長李怡德、行政院南部聯合服務中心執行長黃義佑、中山大學校長鄭英耀等人同台戴上VR眼鏡模型為展出揭幕；沈榮津、李怡德等人隨後參觀展場，並體驗智崴公司VR電競射擊遊戲。



沈榮津指出，「放視大賞」邁入第8年，2011年舉辦以來設定各項競賽主題，為數位內容產業發掘人才與創意，貢獻良多。



他說，2011年他時任經濟部加工出口區管理處長，當時首屆「放視大賞」僅有14校參展，參觀人次僅500人，今年匯聚89所學校、192系所及1684件參賽作品，3天展期的參觀人潮上看10萬人次。



他又說，前幾年曾有大學校長前來看展後，覺得很有發展性，回去後讓原本擱置的校內相關系所經費復活；多年來業界的贊助活動經費及比賽獎金，也讓孩子更用心創作作品。



不過，這項活動經費一再失血被砍，讓主辦單位叫苦連天，沈榮津保證今後不再刪活動預算，也呼籲官方及產學界用心扎根數位內容產業。



李怡德說，高雄2010年起將數位內容列為重點發展產業，廠商從46家成長到228家，累計投資金額也從新台幣3.2億元成長至119億元，創造近萬個就業機會，未來將結合經濟部「體感科技產業發展計畫」，鎖定城市娛樂、文化影視等領域，引進民間能量開發創新經濟模式，讓高雄成為體感科技示範城市。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070516