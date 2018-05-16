離岸風力人才需求 109年增至2100人

（中央社記者潘姿羽台北16日電）政府全力扶植離岸風力，離岸風力發電業的人才需求因而大幅成長，國家發展委員會報告指出，今明兩年新增人才需求平均年增150人，民國109年將大幅成長至2100人。



今年是離岸風力的關鍵年，不只離岸風力發電場址遴選結果出爐，6月也將公布競價結果，由於政府大力支持，國內外業者相繼投入，人力需求預計會大幅成長。



國發會最新發布的產業人才供需調查報告說明，離岸風力發電產業的人才需求會呈現先微幅減少、再大幅增加的成長趨勢，107年、108年以先期示範風場的建置，帶動人才需求，分別增加180人與120人，109年則透過潛力場址區塊開發，大幅驅動人才需求，增加需求數暴增至2100人。



產業主管機關經濟部工業局進一步調查離岸風力發電產業所欠缺的人才類型，發現國內缺乏機電整合工程師、專案管理主管、製程工程師、業務人員、營建施工人員、電機技術人員等6類人才。



經濟部工業局調查指出，離岸風電廠商在人才招募上，反映機電整合工程師、專案管理主管的職類較具招募困難，而人才運用遇到的困難，則以專業人才數量不足、不易辨識其能力水準以及專業能力不足等問題較常見。



不過，調查結果顯示，有50%業者表示雖然當前產業人才供給有限，拉長招募時間仍可尋得人才，因此人才供需狀況尚屬均衡，只是仍有30%的業者表示，人才不易尋得，有人才不足情形。



為了因應產業人力需求，經濟部工業局已擬定三大對策，一是引進國外離岸風電安全訓練課程，以在職培訓方式培養產業人才，二是規劃海事工程人才培訓基地，以滿足海事工程人才的專業證照與認證需求，第三、辦理鑄造相關培訓課程，並協助或轉介教育部產學合作資源，以協助廠商從學校養成人才；希望藉由提升人才質量，讓離岸風力產業發展更順利。（編輯：蘇志宗）1070516