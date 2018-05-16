國巨：整體員工薪資與福利領先同業

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）國巨今天傍晚發出新聞稿指出，員工薪資福利金優於法規基本工資甚多，且上述金額尚未包含員工認股權證及留才獎金等，公司整體員工薪資與福利領先同業。



中國國民黨籍立委曾銘宗今天表示，老闆逐年減少把盈餘分配給員工，尤其股價在200元以上的高價股中，員工平均福利費用相差16倍之多。根據曾銘宗辦公室統計資料，國巨員工平均福利費用約60.8萬元。



對於上述消息，國巨今天傍晚發布新聞稿指出，國巨是高度國際化公司，行銷據點遍及世界各地，主要高階管理及銷售人員遍佈海外，公司生產製造中心採均衡配置策略。



國巨表示，基於生產製造根留台灣的理念，直接人工占比相對較高，利基型產品製造以台灣高雄為主，一般標準品生產製造以中國大陸為主。



國巨指出，被動元件產業與其他電子業的人力組成結構不同，公司的高雄生產製造中心員工總數共3644人，其中96%是產線相關人員，2017年度間接管理人員平均薪資福利金額超過百萬元、產線相關人員平均薪資福利金額約新台幣55.1萬元，優於法規基本工資甚多，且上述金額尚未包含員工認股權證及留才獎金等，公司整體員工薪資與福利領先同業。



國巨認為，產業人才市場具自由流動機制，公司具薪資福利、技術、效率、品質、全球通路佈局等優勢，能吸引優秀人才持續加入及留任，公司秉持根留台灣、布局全球的理念，持續為員工及股東創造更高價值。（編輯：楊凱翔）1070516