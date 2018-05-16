/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金曲獎民進黨以色列馬英九
>rss

國巨：整體員工薪資與福利領先同業

發稿時間：2018/05/16 18:58

最新更新：2018/05/16 18:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）國巨今天傍晚發出新聞稿指出，員工薪資福利金優於法規基本工資甚多，且上述金額尚未包含員工認股權證及留才獎金等，公司整體員工薪資與福利領先同業。

中國國民黨籍立委曾銘宗今天表示，老闆逐年減少把盈餘分配給員工，尤其股價在200元以上的高價股中，員工平均福利費用相差16倍之多。根據曾銘宗辦公室統計資料，國巨員工平均福利費用約60.8萬元。

對於上述消息，國巨今天傍晚發布新聞稿指出，國巨是高度國際化公司，行銷據點遍及世界各地，主要高階管理及銷售人員遍佈海外，公司生產製造中心採均衡配置策略。

國巨表示，基於生產製造根留台灣的理念，直接人工占比相對較高，利基型產品製造以台灣高雄為主，一般標準品生產製造以中國大陸為主。

國巨指出，被動元件產業與其他電子業的人力組成結構不同，公司的高雄生產製造中心員工總數共3644人，其中96%是產線相關人員，2017年度間接管理人員平均薪資福利金額超過百萬元、產線相關人員平均薪資福利金額約新台幣55.1萬元，優於法規基本工資甚多，且上述金額尚未包含員工認股權證及留才獎金等，公司整體員工薪資與福利領先同業。

國巨認為，產業人才市場具自由流動機制，公司具薪資福利、技術、效率、品質、全球通路佈局等優勢，能吸引優秀人才持續加入及留任，公司秉持根留台灣、布局全球的理念，持續為員工及股東創造更高價值。（編輯：楊凱翔）1070516

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP