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用電量連3天飆新紀錄 創歷年5月第2高

發稿時間：2018/05/16 19:20

最新更新：2018/05/16 19:20

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（中央社記者陳政偉台北16日電）連日高溫推升用電量，台電表示，今天最高用電量發生在下午1時43分，達到3423.5萬瓩，連續第3天創下今年用電新高，用電量也是歷年5月份用電量紀錄的第2名。

中央氣象局預測，今天及未來一週，全台都是高溫炎熱天氣。今天中午12時7分，台北市氣溫甚至飆到攝氏35.6度，為今年以來新高。

天氣熱，用電量居高不下，台電表示，今天最高用電量再創今年新高，尖峰負載在下午1時43分達到3423.5萬瓩，備轉容量率4.54%、備轉容量155.45萬瓩。

台電副中央調度監鄭有財表示，受到好天氣的幫助，太陽光電今天供電量達100萬瓩左右，對尖峰時間的用電有所挹注。

此外，行政院原子能委員會14日同意已完成大修的核三廠1號機起動，機組已在今天下午4時30分併聯供電，因應夏季用電高峰。

觀察台電本週供電燈號，預計到17日會亮出連續3顆警戒橘燈，鄭有財認為，核三1號機順利併聯發電，可提供一定的用電挹注。

截至16日為止，今年用電量排名依序為5月16日3423.5萬瓩，5月15日3351.8萬瓩，5月14日3291.4萬瓩，5月7日3276.2萬瓩，5月2日3235.1萬瓩，5月8日3172.9萬瓩，4月23日3148.7萬瓩，4月24日3111萬瓩，4月13日3106.8萬瓩，5月11日3073.5萬瓩。

若觀察歷年5月用電量排名，最高為2016年5月31日3442.47萬瓩，今天用電量3423.5萬瓩為次高，再來是2016年5月30日3408.07萬瓩，2018年5月15日3351.8萬瓩，2016年5月27日的3312.38萬瓩，今年5月在歷年排名上就出現兩天。（編輯：林淑媛）1070516

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