集保企業社會責任報告書 證期業首獲認證

（中央社記者潘智義台北17日電）台灣集中保管結算所今天表示，將發表通過國際驗證企業社會責任(CSR)報告書，這是台灣證券暨期貨周邊單位第一本經國際驗證通過的企業社會責任報告書。



集保結算所董事長林修銘表示，善盡企業社會責任是全球普世價值，廣受各國政府重視及企業認同，集保結算所長期秉持市場永續發展的目標，及取之社會，回饋社會的理念，積極投入社會公益活動，推廣金融知識教育與環境保護，以實際行動落實企業關懷理念及實踐社會責任。



集保指出，2017年企業社會責任（CSR）報告書日前接受國際知名驗證機構立恩威國際驗證公司依據標準進行驗證，並順利獲得驗證通過。



集保說，透過本業推動與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結，近年更積極進行數位轉型，用創新思維貫徹平台理念，大連結各平台業者、資通訊業者及金融科技業者，也從傳統的B2B業務，跨足提供多元的B2C服務，包括「集保e存摺」、「股東e票通」與「基富通證券」等金融科技應用。



另外，為使業務及經營策略能與企業社會責任緊密結合，並方便主管機關、股東及參加人等重要利害關係人，充分瞭解集保結算所永續經營理念，特別委請安永聯合會計師事務所擔任輔導機構，並委請國際知名驗證機構立恩威國際驗證公司辦理CSR報告書認證作業。（編輯：郭萍英）1070517