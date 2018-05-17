離岸風電聯貸案 曾銘宗建議由小而大做起

（中央社記者邱柏勝台北17日電）立院財委會召委、國民黨立委曾銘宗關注離岸風電聯貸案，提出「由小而大」、借助外商銀行經驗等建議；兆豐銀行董事長張兆順表示，傾向選擇有「富爸爸」為後盾的廠商承作貸款。



立法院財政委員會今天上午赴財政部考察公股銀行辦理離岸風電聯貸情況。財政部政務次長蘇建榮報告時指出，由於離岸風電授信屬於高度專業的專案融資，且離岸風電開發較陸域技術複雜，相對提高銀行的授信風險，評估不易。此外，國內銀行也缺乏熟悉離岸風力發電的專業風險評估人才及經驗，因此目前公股銀行尚未承作離岸風電聯貸授信案。



蘇建榮表示，站在公股管理角度，財政部對於公股銀行辦理離岸風電聯貸案有3項立場，其一是尊重銀行的專業評估；其次是要求公股銀行衡酌營運情形及風險等因素，配合金融監督管理委員會及經濟部相關政策評估，決定是否參與貸款；最後是要求公股銀行確實依據授信規範，落實履約授信保障。



立法院財政委員會召委、中國國民黨立委曾銘宗也針對公股銀行辦理離岸風電聯貸案提出3項建議，首先是希望可以先從小案子開始做起，「由小而大」，並多借助外商銀行的經驗；其次是希望公股銀行尊重財政部的3項立場，辦理相關聯貸案須依照財政部指示辦理，「這樣就沒有責任」；最後是要求各銀行須做好貸後管理。



張兆順會中指出，就兆豐銀行內部評估，若要做離岸風電融資，仍是從商業考量來進行，因此會重視銀行授信5P原則。目前傾向選擇有「富爸爸」，就是選擇背後大股東很強的廠商，其次是找第三方驗證專家協助評估，最後是看是否能與國外金融機構合作，希望能拿到國外金融機構的保證。



張兆順表示，離岸風電採專案融資，看起來風險很高，主因是它的「不確定狀態」，但有風險不代表不能做，若第一個案子順利完成，接下來「說不定大家搶著做」。（編輯：林興盟）1070517