台股震盪跌逾60點 被動元件成重災區

（中央社記者江明晏台北17日電）台股今天盤中震盪翻黑，終場收在最低點10833.81點，下跌逾60點，被動元件族群多檔個股鎖跌停，成重災區，但投顧認為，台股指數後續仍有機會挑戰前波高點。



台股加權股價指數今天終場下跌63.76點，收在10833.81點，跌幅0.59%，成交金額新台幣1323.49億元。



值得注意的是，近期漲勢凌厲的被動元件股價鬆動，盤中被動元件有多檔跌停，龍頭股國巨終場打開跌停，收844元，跌幅8.86%，華新科、禾伸堂、蜜望實、大毅、信昌電，跌停價位分別收281.5元、216元、42.75元、71.6元、71.6元，儼然成為重災區。



蘋概股三巨頭今天漲跌互見，台積電下跌4元，收226.5元，跌幅逾1.7%，大立光下跌130元，收3920元，跌逾3.2%，鴻海下跌0.4元，收84.2元，下跌0.47%。



電競遊戲概念股、顯示卡族群、光學族群今天強勢，如微星收118.5元，漲幅3.95%、橘子亮燈漲停收75元，技嘉收80.6元，漲幅6.61%。揚明光股價漲2.88%，收78.7元；亞光股價漲5%，收92.2元，漲幅逾2.4%。



投顧分析師指出，台股目前仍受限1月高點11270點與3月22日高點11120點所連接的下降趨勢線，日前5月14日曾來挑戰，但並不易克服，由於櫃買市場氣勢強勁，顯然買氣仍在，未來台股仍有機會挑戰前波高點，極短線指數預估約在10800點至11000點之間。（編輯：黃國倫）1070517