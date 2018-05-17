/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 個人申請西城秀樹白沙屯 金曲獎
>rss

台股震盪跌逾60點 被動元件成重災區

發稿時間：2018/05/17 13:59

最新更新：2018/05/17 13:59

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北17日電）台股今天盤中震盪翻黑，終場收在最低點10833.81點，下跌逾60點，被動元件族群多檔個股鎖跌停，成重災區，但投顧認為，台股指數後續仍有機會挑戰前波高點。

台股加權股價指數今天終場下跌63.76點，收在10833.81點，跌幅0.59%，成交金額新台幣1323.49億元。

值得注意的是，近期漲勢凌厲的被動元件股價鬆動，盤中被動元件有多檔跌停，龍頭股國巨終場打開跌停，收844元，跌幅8.86%，華新科、禾伸堂、蜜望實、大毅、信昌電，跌停價位分別收281.5元、216元、42.75元、71.6元、71.6元，儼然成為重災區。

蘋概股三巨頭今天漲跌互見，台積電下跌4元，收226.5元，跌幅逾1.7%，大立光下跌130元，收3920元，跌逾3.2%，鴻海下跌0.4元，收84.2元，下跌0.47%。

電競遊戲概念股、顯示卡族群、光學族群今天強勢，如微星收118.5元，漲幅3.95%、橘子亮燈漲停收75元，技嘉收80.6元，漲幅6.61%。揚明光股價漲2.88%，收78.7元；亞光股價漲5%，收92.2元，漲幅逾2.4%。

投顧分析師指出，台股目前仍受限1月高點11270點與3月22日高點11120點所連接的下降趨勢線，日前5月14日曾來挑戰，但並不易克服，由於櫃買市場氣勢強勁，顯然買氣仍在，未來台股仍有機會挑戰前波高點，極短線指數預估約在10800點至11000點之間。（編輯：黃國倫）1070517

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP