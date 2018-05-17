國際原油連漲 台塑三寶股價創7年新高

（中央社記者韋樞台北17日電）國際原油價格直直漲，北海原油逼近每桶80美元，讓成品油價週週漲，但塑化類股受惠原油調漲，帶動報價上漲，台塑三寶股價連袂創7年新高價，盤中類股最高漲1.5%，傲視各類股。



庫存報告揭示美國原油與汽油儲存量比預期要低，全球供應恐吃緊，國際油價今天持續走揚。路透社報導，紐約商品交易所西德州中級原油6月交割價上揚0.25%，以每桶71.49美元作收；倫敦北海布倫特原油6月交割價攀升1.08%，收在每桶79.28美元。



石化業者表示，原油價直直漲，不但帶動成品油價上漲，石油裂解的中下游產品鏈也跟著漲，但油價從來就不是供需所帶動，都是受非經濟因素影響，例如最近以色列和巴勒斯坦之間衝突再起，還有美國退出與伊朗協議等問題，造成中東地區不平靜，油價趁勢而起。



台股今天開高走低，在盤下小幅震盪，但塑化類股的漲幅卻傲視台股，盤中最高上漲1.5%，收漲0.71%，主要是受台塑三寶─台塑、南亞、台化等開高走高連袂上漲，股價並創下7年新高所致。



台塑盤中最高113.5元，漲幅2.25%，收111.5元，股價創7年新高，不過成交量卻縮至8300張；南亞盤中最高87.9元，漲幅1.74%，收87.2元，股價創7年新高，成交量1.13萬張。



台化盤中最高119元，漲幅3.03%，收在117.5元，股價創7年新高，成交量約1.23萬張；台塑化盤中最高127.5元，漲幅3.24%，股價在5月14日盤中曾創下129元的上市以來高價，今天持續在高檔震盪，收在125.5元，成交量擴大到3200張。



中石化近日獲外資青睞連2買，居塑化股漲幅最大。中石化表示，今年首季CPL(己內醯胺)和AN(丙烯(月青))市場價約在每公噸2000美元附近；不過首季AN廠因歲修，合併稅後盈餘11億0439萬元，年減16.64%，每股稅後盈餘(EPS)0.41 元。（編輯：黃國倫）1070517