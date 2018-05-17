台灣之星EBITDA轉正 拚明年獲利

台灣之星17日宣布，4月稅息前折舊攤銷前（EBITDA）已轉正，提前3個月達成目標，目標今年全年EBITDA轉正，並在2019年開始獲利。圖右五為董事長林清棠、圖左五為總經理賴弦五。中央社記者江明晏攝 107年5月17日

（中央社記者江明晏台北17日電）台灣之星耕耘近4年，用戶數從90萬戶成長至200萬戶，總經理賴弦五今天更宣布，4月稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)已轉正，提前3個月達成目標，目標今年全年EBITDA轉正，並在2019年開始獲利。



台灣之星今天舉行年度回顧與展望記者會，董事長林清棠首度露面，他說，台灣之星進入市場將近4年時間，堅持走一條不同的路，要做「三大一好」中的那一好，顛覆電信產業規則，持續推出貼近消費者需求服務的產品，去年創下營收雙位數成長，坐穩電信第4強。



台灣之星總經理賴弦五今天表示，2014年8月開台前，台灣之星的月租用戶數90萬3895戶，只有4.4%的市占率，是5大電信中最小的業者，門市數量更只有對手的1/3，用戶流失率也不小，2014年台灣之星的頻譜是對手1/7，更落後了3大業者17年的營運，他說，「這就是台灣之星的起點」。



細數這些年的耕耘，他指出，台灣之星是台灣第一個主打「高CP值」的電信品牌，4G開台時推出免費試用1個月，更是全台第一家推出4G吃到飽599元的業者，也帶動台灣4G快速普及，後續推出單辦門號、網路門市等，都創下佳績，2015年每月用戶成長近3倍。



在2016年，台灣之星行動服務營收，在市場一片衰退中，唯一雙位數成長的業者。



2017年，新申辦月租戶單月首度突破5萬戶，並突破200萬用戶，晉升到電信第4強，206萬6471戶，是今年4月的用戶數，並不斷增加中，經過1000多個日子努力，目前已有1萬1276個基站，逾500個門市。



賴弦五今天更宣布，台灣之星2018年4月稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)已轉正，提前3個月達成目標，今年也要力拚EBITDA全年轉正，並在2019年開始獲利。



展望後續，賴弦五說，繼去年成立5G實驗室後，今年逐步擴大至5G實驗網，針對NB-IoT、LTEM技術進行一系列性能驗證及整合測試，並持續投入大數據應用；物聯網方面，更從B2B擴大至B2C，台灣之星要在物聯網時代讓消費者更有感。（編輯：林沂鋒）1070517



