/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 傘兵西城秀樹個人申請 金曲獎
>rss

台灣之星EBITDA轉正 拚明年獲利

發稿時間：2018/05/17 15:20

最新更新：2018/05/17 15:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台灣之星17日宣布，4月稅息前折舊攤銷前（EBITDA）已轉正，提前3個月達成目標，目標今年全年EBITDA轉正，並在2019年開始獲利。圖右五為董事長林清棠、圖左五為總經理賴弦五。中央社記者江明晏攝　107年5月17日台灣之星17日宣布，4月稅息前折舊攤銷前（EBITDA）已轉正，提前3個月達成目標，目標今年全年EBITDA轉正，並在2019年開始獲利。圖右五為董事長林清棠、圖左五為總經理賴弦五。中央社記者江明晏攝　107年5月17日

（中央社記者江明晏台北17日電）台灣之星耕耘近4年，用戶數從90萬戶成長至200萬戶，總經理賴弦五今天更宣布，4月稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)已轉正，提前3個月達成目標，目標今年全年EBITDA轉正，並在2019年開始獲利。

台灣之星今天舉行年度回顧與展望記者會，董事長林清棠首度露面，他說，台灣之星進入市場將近4年時間，堅持走一條不同的路，要做「三大一好」中的那一好，顛覆電信產業規則，持續推出貼近消費者需求服務的產品，去年創下營收雙位數成長，坐穩電信第4強。

台灣之星總經理賴弦五今天表示，2014年8月開台前，台灣之星的月租用戶數90萬3895戶，只有4.4%的市占率，是5大電信中最小的業者，門市數量更只有對手的1/3，用戶流失率也不小，2014年台灣之星的頻譜是對手1/7，更落後了3大業者17年的營運，他說，「這就是台灣之星的起點」。

細數這些年的耕耘，他指出，台灣之星是台灣第一個主打「高CP值」的電信品牌，4G開台時推出免費試用1個月，更是全台第一家推出4G吃到飽599元的業者，也帶動台灣4G快速普及，後續推出單辦門號、網路門市等，都創下佳績，2015年每月用戶成長近3倍。

在2016年，台灣之星行動服務營收，在市場一片衰退中，唯一雙位數成長的業者。

2017年，新申辦月租戶單月首度突破5萬戶，並突破200萬用戶，晉升到電信第4強，206萬6471戶，是今年4月的用戶數，並不斷增加中，經過1000多個日子努力，目前已有1萬1276個基站，逾500個門市。

賴弦五今天更宣布，台灣之星2018年4月稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)已轉正，提前3個月達成目標，今年也要力拚EBITDA全年轉正，並在2019年開始獲利。

展望後續，賴弦五說，繼去年成立5G實驗室後，今年逐步擴大至5G實驗網，針對NB-IoT、LTEM技術進行一系列性能驗證及整合測試，並持續投入大數據應用；物聯網方面，更從B2B擴大至B2C，台灣之星要在物聯網時代讓消費者更有感。（編輯：林沂鋒）1070517

台灣之星總經理賴弦五17日宣布，4月稅息前折舊攤銷前（EBITDA）已轉正，提前3個月達成目標，目標今年全年EBITDA轉正，並在2019年開始獲利。中央社記者江明晏攝　107年5月17日台灣之星總經理賴弦五17日宣布，4月稅息前折舊攤銷前（EBITDA）已轉正，提前3個月達成目標，目標今年全年EBITDA轉正，並在2019年開始獲利。中央社記者江明晏攝　107年5月17日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP