北市攜手台酒 首發北門意象城市啤酒

（中央社記者邱柏勝台北17日電）力推城市行銷，台北市政府觀光傳播局與台酒合作，推出以古蹟北門為意象的「北啤」台北城市啤酒，亦是史上首度推出以城市命名的國產啤酒，希望成產官合作打造城市品牌的典範。



台北市觀傳局今天與台酒公司共同推出以北門為意象的「北啤」台北城市啤酒，觀傳局局長陳思宇在發表會上表示，北市府前年拆除北門旁的忠孝橋引道，並在城門周圍打造出開放的廣場空間，成功將北門改造為像巴黎凱旋門般的「國門」意象。而台酒公司也與北市府合作活化台北啤酒工場，推出新款精釀啤酒，成功為台北歷史注入創新與活力。



台酒公司表示，創建於1919年的台北啤酒工場，是台灣啤酒發源地，2000年6月經台北市政府指定為市定古蹟，保留下全國極重要的產業文化資產。



台酒公司副總經理張黎明表示，台灣啤酒在台灣的啤酒市場佔有率達65%，是市場領導品牌，其餘35%則由多家國內外啤酒品牌分食，呈百花齊放的態勢，但台酒公司今年啤酒銷售業績仍訂出成長10%、市佔率7成的目標。



至於精釀啤酒在台灣的啤酒市場佔有率仍低，不到1%，但張黎明表示，台酒公司身為市場龍頭，在精釀啤酒這塊「我們不能缺席」，也是這次與北市府合作推出「北啤」的原因之一。（編輯：楊凱翔）1070517