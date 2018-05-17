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4G吃到飽低價戰 台灣之星：價格到了盡頭

發稿時間：2018/05/17 17:39

最新更新：2018/05/17 17:51

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台灣之星17日宣布，4月稅息前折舊攤銷前（EBITDA）已轉正，提前3個月達成目標，目標今年全年EBITDA轉正，並在2019年開始獲利。圖右五為董事長林清棠、圖左五為總經理賴弦五。中央社記者江明晏攝　107年5月17日台灣之星17日宣布，4月稅息前折舊攤銷前（EBITDA）已轉正，提前3個月達成目標，目標今年全年EBITDA轉正，並在2019年開始獲利。圖右五為董事長林清棠、圖左五為總經理賴弦五。中央社記者江明晏攝　107年5月17日

（中央社記者江明晏台北17日電）市場擔憂，5G來臨前，電信業恐瀰漫低價氛圍，台灣之星總經理賴弦五表示，他認為市場價格已經到了盡頭，要思考如何提升價值，台灣之星一直以來是「走自己的路」。

電信三雄日前開放全民申辦499吃到飽，為期7天的促銷引爆空前的申辦熱潮。

賴弦五觀察，用便宜價錢可以賣幾天，但不能用低價持續促銷一年，因此，不認為低價吃到飽能持續，因為大家都有一定成本，台灣之星成本結構比其他業者低，已根據成本定價，全年都賣一樣的價錢，還強調「終身」，所以不會別人賣什麼價錢，就要起舞。

他也認為，消費者不是不能負擔這幾百元，不是追著價格跑，而是追求價值。

至於是否有受到電信三雄推出499吃到飽風波影響，賴弦五說，台灣之星本月用戶與營收都會是正成長。

台灣之星今天舉行年度記者會，賴弦五宣布，4月稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）已轉正，提前3個月達成目標。

儘管市場競爭激烈，賴弦五仍認為，今年目標全年EBITDA轉正，並在2019年開始單月獲利，評估轉正的用戶數規模應該要超過250萬戶，且不受到平均每戶貢獻金額（ARPU）影響，目前台灣之星ARPU大約是420元，台灣之星將明年獲利列為最重要任務。

台灣之星今年將徵才千人，通路數布建目標年底總門市數上看500家，持續優化網路品質，資本支出還不遜於對手，約在50、60億元的水準，要挑戰獲利必須克服不少困難。

賴弦五表示，雖然目標是獲利，「但不能一直看賺錢」，因為消費者並不在乎公司賺錢，要聚焦的是客戶在意的事情。

另外，針對物聯網業務，賴弦五表示，台灣雖然需要物聯網，但還要一段時間發酵，不認為在消費端會馬上導入，比較多是在企業端，樂觀看待成長，但還沒有到很大的引爆點，台灣之星將主攻工業節能、零售、監控，且已有許多B2B（Business to Business）的合作案例。（編輯：鄭雪文）1070517

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