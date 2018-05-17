台塑河靜鋼廠2號高爐 18日點火試車

（中央社記者韋樞台北17日電）台塑越南河靜鋼鐵廠1號高爐去年5月29日點火後運轉順利，2號高爐也在日前通過越南政府各項排放檢測，預計明早10點正式點火試車，半年後全能運轉，可大幅貢獻越南經濟成長。



河靜鋼鐵廠發布新聞，鋼廠所提出的2號高爐投料試車計劃，已於5月11日由越南資源環境部長陳紅河主持的跨部會審查會中獲得通過，各部會審查委員認可台塑河靜鋼鐵公司目前廢水、廢氣及廢棄物等三廢排放檢測值，皆符合法令標準，製程技術亦符合各項規定，各審查委員一致同意2號高爐已符合環保相關法律規定，可以投入運作試車。



河靜鋼廠表示，預定明天上午10時舉行2號高爐點火儀式。台塑企業總裁王文淵將親臨主持，除了河靜鋼鐵大股東中鋼公司總經理林弘男，及日本JFE公司常務廣瀨專程來參加，越南中央級官員及相關官員將蒞臨參加點火儀式。



河靜鋼鐵廠總經理張復寧告訴中央社，鋼廠一期工程設置兩支高爐，每支高爐的滿載年產能是350萬公噸鋼鐵。1號高爐已於去年5月29日正式點火生產，去年產出鐵水162萬公噸，生產鋼材160萬公噸，銷售137萬公噸。明天2號高爐點火後，正式宣告河靜鋼鐵一期工程建設完成，將進入全面生產的新里程碑。



張復寧表示，2號高爐點火試車後產量逐漸增加，初期每天約生產3000公噸鋼鐵，預計半年後才能全能生產，2018年預估兩支高爐產出鐵水約500萬公噸，估計2018年銷售鋼材465萬公噸，年營業額將可達25億美元，2019年才能達到年產700萬公噸全能生產。



河靜鋼廠對越南經濟貢獻頗大，估計對越南GDP的貢獻將從2017年的0.45%提升到2018年的1.27%。（編輯：楊凱翔）1070517