印度台灣形象展 估5000萬美元商機

貿協董事長黃志芳（左3）、負責印度業務的觀光局駐新加坡辦事處主任林信任（右3）、貿協執行長葉明水（左2）和印度貴賓為台灣形象展的台灣觀光館揭幕。中央社記者康世人新德里攝 107年5月17日
（中央社記者康世人新德里17日專電）台灣形象展今天在新德里開幕，一連舉行3天，外貿協會表示，台灣形象展是火車頭引擎，代表台灣希望成為印度的建設性合作夥伴，按過去經驗，估計促成逾5000萬美元商機。
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳在接受媒體訪問時說，這是首次在印度舉辦的台灣形象展，無法精確估計帶來的商機，但貿協過去在東南亞國家舉辦台灣形象展，每場都促成5000萬美元以上的交易。
黃志芳強調，今天的形象展只是開始，貿協後續在印度會有更多活動，且不排除到印度其他大城市辦展覽，讓雙方的產業、人民有更多交流機會。
由貿協舉辦的台灣形象展上午起在新德里展覽中心（Pragati Maidan）一連舉行3天，共有130家業者230個攤位，以電動車、綠能、環保、醫療保健、觀光文化和生活精品等6大主軸展出台灣各式優質產品，吸引印度廠商和民眾參觀。
黃志芳在開幕致詞時，除介紹台灣形象展的內容，也談到曾訪問印度8次，且在4月17日貿協新德里辦事處開幕活動上告訴印度貴賓，印度的盛宴已經開始，印度台灣形象展就是貿協參與這個盛宴的具體行動。
他說，這也象徵貿協端出最好的菜餚回應印度總理莫迪提出的「來印度製造」（Make in India）、「數位印度」（Digital India）、「綠色印度」（Green India）政策。總共130家台灣廠商將展出他們的最新科技、產品和各種解決方案，將證明台灣會是印度最好的夥伴、最佳盟友、最好的朋友。
黃志芳表示，貿協來到印度不僅為了貿易，還有更遠大使命，莫迪（Narendra Modi）今年在世界經濟論壇（WMF）提到「投資印度就是投資未來」，台灣希望成為印度具建設性的合作夥伴。
駐印度代表田中光致詞時說，印度近年來逐漸發揮國際影響力，也積極發展與區域的關係，讓各界看到貿易、商業、安全等機會，台灣不應錯過這個機會。
田中光說，台印這幾年積極合作，包括台灣的中鼎工程拿下印度阿達尼集團天然氣接收站工程，台灣石化業將在古茶拉底省蒙德拉（Mundra）形成聚落群，班加羅爾（Bengaluru）的台灣資訊科技聚落也即將成形。
包括印度電動車製造商協會（SMEV）理事長吉爾（Sohinder Gill）、印度貿易推廣機構（ITPO）主席戈雅（L.C. Goyal）、國會議員米納（Harish Chandra Meena）等印度貴賓都對貿協能在印度舉辦台灣形象展表示歡迎，並希望透過這樣的平台能促進台印合作，創造更多產業商機。
此外，台灣形象展在舉辦期間，特別邀請許多表演團體進行能代表台灣的文化藝術演出，交通部觀光局也在展覽中設立攤位推廣觀光，還有各項產業論壇和華語教材論壇等活動，希望從各層面強化台印合作。（編輯：郭中翰）1070517
外貿協會董事長黃志芳（左）與印度貿易推廣機構主席戈雅（L.C. Goyal, 右）17日拿著板球拍和棒球棒一起為首次在印度舉辦的台灣形象展揮棒開幕，兩人揮棒後合影。中央社記者康世人新德里攝 107年5月17日