印度台灣形象展 估5000萬美元商機

貿協董事長黃志芳（左3）、負責印度業務的觀光局駐新加坡辦事處主任林信任（右3）、貿協執行長葉明水（左2）和印度貴賓為台灣形象展的台灣觀光館揭幕。中央社記者康世人新德里攝 107年5月17日

（中央社記者康世人新德里17日專電）台灣形象展今天在新德里開幕，一連舉行3天，外貿協會表示，台灣形象展是火車頭引擎，代表台灣希望成為印度的建設性合作夥伴，按過去經驗，估計促成逾5000萬美元商機。



中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳在接受媒體訪問時說，這是首次在印度舉辦的台灣形象展，無法精確估計帶來的商機，但貿協過去在東南亞國家舉辦台灣形象展，每場都促成5000萬美元以上的交易。



黃志芳強調，今天的形象展只是開始，貿協後續在印度會有更多活動，且不排除到印度其他大城市辦展覽，讓雙方的產業、人民有更多交流機會。



由貿協舉辦的台灣形象展上午起在新德里展覽中心（Pragati Maidan）一連舉行3天，共有130家業者230個攤位，以電動車、綠能、環保、醫療保健、觀光文化和生活精品等6大主軸展出台灣各式優質產品，吸引印度廠商和民眾參觀。



黃志芳在開幕致詞時，除介紹台灣形象展的內容，也談到曾訪問印度8次，且在4月17日貿協新德里辦事處開幕活動上告訴印度貴賓，印度的盛宴已經開始，印度台灣形象展就是貿協參與這個盛宴的具體行動。



他說，這也象徵貿協端出最好的菜餚回應印度總理莫迪提出的「來印度製造」（Make in India）、「數位印度」（Digital India）、「綠色印度」（Green India）政策。總共130家台灣廠商將展出他們的最新科技、產品和各種解決方案，將證明台灣會是印度最好的夥伴、最佳盟友、最好的朋友。



黃志芳表示，貿協來到印度不僅為了貿易，還有更遠大使命，莫迪（Narendra Modi）今年在世界經濟論壇（WMF）提到「投資印度就是投資未來」，台灣希望成為印度具建設性的合作夥伴。



駐印度代表田中光致詞時說，印度近年來逐漸發揮國際影響力，也積極發展與區域的關係，讓各界看到貿易、商業、安全等機會，台灣不應錯過這個機會。



田中光說，台印這幾年積極合作，包括台灣的中鼎工程拿下印度阿達尼集團天然氣接收站工程，台灣石化業將在古茶拉底省蒙德拉（Mundra）形成聚落群，班加羅爾（Bengaluru）的台灣資訊科技聚落也即將成形。



包括印度電動車製造商協會（SMEV）理事長吉爾（Sohinder Gill）、印度貿易推廣機構（ITPO）主席戈雅（L.C. Goyal）、國會議員米納（Harish Chandra Meena）等印度貴賓都對貿協能在印度舉辦台灣形象展表示歡迎，並希望透過這樣的平台能促進台印合作，創造更多產業商機。



此外，台灣形象展在舉辦期間，特別邀請許多表演團體進行能代表台灣的文化藝術演出，交通部觀光局也在展覽中設立攤位推廣觀光，還有各項產業論壇和華語教材論壇等活動，希望從各層面強化台印合作。（編輯：郭中翰）1070517



