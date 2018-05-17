投資人陳情大同現增是詐騙 證期局：審查中

（中央社記者潘智義、吳家豪台北17日電）大同公司部分股東今天到金融監督管理委員會證券期貨局陳情，盼能撤銷大同現金增資案，因為現增投資太陽能電廠根本是詐騙；證期局表示，現增案正依規定審查中。



大同公司對此表示，因目前是緘默期，無法回應。



中華金融人員暨投資人協會秘書長尚潔梅今天陪同大同投資人到證期局陳情，他指出，大同現金增資目的是蓋太陽能電廠，但經濟部能源局、行政院環境保護署，以及電廠預定地的台南市政府都沒收到興建電廠的申請，證期局怎能放行現金增資案？



證期局強調，大同申報現金增資案，正在審查期間，並非已經過關，盼外界不要誤會；現階段正依申報書件內容及相關事實進行審查。



尚潔梅說，大同17年沒發股息，前董事長林蔚山因掏空公司案，遭法院判刑8年，併科罰金新台幣3億元，沒收犯罪所得13億元。林郭文艷接任大同董事長後，向證期局申請現金增資案，共4億股，每股18元，合計72億元，打算投資太陽能電廠，但現在連電廠蓋在那裡都不知道，簡直是詐欺。



他表示，大同推動現金增資案蓋太陽能電廠，環保署等機關都不知情，很可能是假議題；另一方面，大同股價劇烈波動，證期局應查明是否有禿鷹集團炒作股價。（編輯：張良知）1070517