歐洲商會肯定五加二 但指非核家園存在障礙

（中央社記者潘姿羽台北17日電）歐洲商會今天舉辦2018年歐洲日晚宴，歐洲商會理事長何可申表示，支持五加二創新產業，但提醒2025年非核家園的目標存在不少障礙，呼籲台灣政府須協助排除，才能順利達標。



歐洲在台商務協會（ECCT）今年以「三十而立－歐台關係卓越30年」為主題，舉辦「2018歐洲日」晚宴。



何可申演講時表示，細數台灣30年以來的進步與成就，如捷運木柵線通車、高鐵落成，以及台灣導演李安、服裝設計師吳季剛獲得國際肯定等；值得一提的是，演講投影片也秀出總統蔡英文1988年於政治大學法律系擔任副教授的照片，成為全場焦點。



何可申指出，相信台灣有明亮的前景，歐洲商會也相當支持台灣政府推動的五加二創新產業，尤其過去一年，綠能產業快速發展是有目共睹的事情。



但他坦言，蔡政府2025年要使再生能源比重達到20%的目標，仍存在多項障礙，需要台灣政府的支持才能克服，希望蔡政府未來努力興建電網及港口等基礎設施、簡化行政程序、解決融資問題，並與國際趨勢及標準接軌。



五加二創新產業的發展策略中，包含推動智慧城市，不過何可申認為，智慧城市必須搭配適當的基礎建設，例如5G通訊、電動車充電站及智慧型電網等，而且法規環境也必須保持彈性，讓科技創新及新商業模式有發揮空間。



何可申也肯定台灣推動將英語列為第二官方語言的作法，他表示，英語是全球商務、外交及國際組織領域的共同語言，此舉有助於台灣更能吸引外國投資者，並走向國際化。



演講最後，何可申表示，歐洲商會在過去30年來，已成為台灣經貿不可或缺的一部分，所有會員都希望持續與台灣政府密切合作，盼在下一個30年，成為台灣發展與進步的一份子。（編輯：蘇志宗）1070517