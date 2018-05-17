東芝晶片事業出售案 傳獲中國當局通過

（中央社東京17日綜合外電報導）彭博今天引述知情人士的話報導，東芝（Toshiba Corp.）旗下記憶體晶片事業售予以美國貝恩資本（Bain Capital）為首的集團，已獲得中國監管當局批准。



這名要求在消息正式宣布前匿名的知情人士表示，中國當局已通過這宗金額2兆日圓（180億美元）出售案。此交易卡在中國反托拉斯當局，因此錯過出售協議中的期限。



東芝一年多前同意出售旗下晶片事業，以修補核能事業數十億美元虧損造成的財務缺口。買方是以貝恩資本為首的集團，包括SK海力士（SK Hynix）、蘋果（Apple Inc.）、Hoya Corp.和希捷科技（Seagate Technology）。完成交易後，東芝也保有晶片事業的股權。



貝恩收購東芝晶片事業案傳獲中國當局通過的時間點，就在傳聞中國重新考慮高通（Qualcomm Inc）併購恩智浦（NXP Semiconductors NV）數天之後。



東芝出售晶片事業的目的，在於避免公司從東京證交所下市，但從當初提出售案以來，東芝財務狀況已經逐漸好轉。東芝出售核能資產挹注公司資本4100億日圓，去年12月發行新股也充實資本6000億日圓。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1070517