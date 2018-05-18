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大立光拿下三星訂單 鞏固全球手機鏡頭霸主地位

發稿時間：2018/05/18 10:37

最新更新：2018/05/18 10:37

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）南韓媒體報導，三星手機找上大立光供貨，讓大立光全球手機鏡頭霸主地位更加穩固，激勵大立光今天一開盤股價就越過4000元大關，早盤漲幅一度逾4%。

大立光今天以4020元開出後震盪走高，截至9時50分，股價最高衝上4095元，漲幅4.46%，能否守穩4000元大關，配合業績逐步回溫持續反彈，帶領電子股表現，將是台股多頭信心指標之一。

根據報導，三星正改變智慧手機的供應策略，針對三星新推出的兩款中階智慧型手機 Galaxy A6/A6+，其所搭配的光圈 1.9 的 1600 萬像素前鏡頭，以及同樣光圈 1.9 的 2400 萬像素前鏡頭，除了本土廠商Sekonix供應外，大立光將是另一家供應商。

對於接單報導，大立光回應，「一直都在努力中」，不針對個別客戶評論，至於產能規劃也持續進行沒有改變。

大立光近幾年持續努力擴大客戶群，分散風險，除了蘋果iPhone訂單外，大陸品牌廠在近幾年的努力下，包括華為、OPPO、Vivo等均已加入客戶名單之列，全球最大手機廠商三星當然也是大立光極力爭取的對象。

其實早在2013年大立光執行長林恩平主導的專利大戰中，就已經鎖定以「訂單」為目標。歷經3年纏訟，在大立光綿密的專利網中，大鯨魚三星不得不低頭，雙方傳出和解收場，條件就是以三星訂單為籌碼。

從過去大立光一貫策略觀察，沒有把握的訂單是不會大擴產，近年來一向保守的大立光大動作斥資逾新台幣200億元興建新廠，2017年第3季才投產，今年繼續獵地的動作並未停歇，從擴廠的積極度多少可以嗅到大立光在為後續「龐大」的需求預做準備。

法人表示，三星訂單對大立光最重要的是分散淡旺季的差距，拉高全年整體產線的稼動率，同時再擴大規模經濟，將有助原料採購成本大幅降低及生產效率提升下的毛利率表現。大立光在加入三星訂單後，等於是「橫掃全市場」，光學產業除了技術、資本外，規模是勝負相當重要的關鍵；如果大立光能夠囊括三星高比重的訂單，相信大立光霸主地位無人能撼動。（編輯：楊玫寧）1070518

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