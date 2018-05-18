泰國機械業需求升 貿協組團參展找商機

（中央社記者朱則瑋台北18日電）中華民國對外貿易發展協會看好泰國機械零組件需求提升，帶領台灣廠商籌組參展團，參加泰國國際工業展拓展商機，讓當地買主了解台灣機械產業製造與研發實力。



西元2018年泰國國際工業展（INTERMACH & SUBCON2018）16日在泰國曼谷BITEC國際貿易展覽中心開展，全球45國約1200家參展廠商，展品範圍涵蓋工業機器人、工具機、精密加工機械、模具、扣件、手工具及相關周邊設備及零組件等。



貿協今天透過新聞稿表示，泰國為東南亞國家協會（ASEAN）第二大經濟體，目前正推動泰國4.0高附加價值和創新驅動經濟模式，及東部經濟走廊（EEC）基礎建設，大力促進工業現代化，機械及相關零組件需求可望持續攀升。



貿協說，看好泰國機械零組件需求提升，貿協與經濟部國際貿易局籌組「2018年泰國國際工業展」參展團，共計20家業者參與，積極拓展泰國機械市場。



貿協表示，參展廠商包括盟立自動化股份有限公司，主力產品為平面顯示器面板製程設備，及自動倉儲與周邊輸送設備，是國內知名整廠自動化解決方案專業廠商，近年來強調節能環境保護，擴大採用高效率低汙染製程及可回收再利用的材料。



貿協說，另一間台廠恩德科技股份有限公司從木工機起家，在CNC精密加工機械領域超過40年，應用遍及航太、汽車、複合材料、軌道及其他產業，近年來跨足電子及半導體產業，生產PCB鑽孔機、檢測機、成型機等設備。



貿協說，之後還會組團參加6月舉行的印度清奈國際工具機暨自動化設備展、7月舉行的越南胡志明市工具機展，及11月舉行的日本國際工具機展等，助台灣廠商拓展國際市場。（編輯：李明宗）1070518