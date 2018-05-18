4G吃到飽戰不休 研調：5G消費者有6訴求

（中央社記者江明晏台北18日電）4G吃到飽價格戰不休，電信商該聆聽消費者5G時代到底要什麼？愛立信發布迄今為止規模最大的5G消費者研究，發現6大訴求，也發現每人平均每年剩餘31GB未用。



愛立信今年最新發布的「愛立信消費者和產業分析報告」中，揭露全球消費者對於電信通訊服務的6大訴求，並且建議從不同角度思考如何跳脫行動費率方案的價格促銷，以提升消費者的滿意度與忠誠度，作為電信營運商推出5G技術相關應用的基礎。



根據愛立信消費者行為研究室（Consumer Lab）的報告，消費者購買吃到飽方案背後主要的動機在於「減少超額付費的憂慮，並擁有足夠的數據流量，以滿足其使用需求，因而享受安心、不受限制的感覺。」消費者也期待在5G時代，除了依據數據流量付費，電信營運商可以提供更客製化的行動資費方案，也有近6成的消費者希望，為每個連結到5G網路的服務或裝置「支付一次性的費用。」



該報告是迄今為止規模最大的5G消費者期望研究，內容代表全球8億智慧型手機用戶的觀點。



消費者訴求一：便捷的購買體驗



60%的智慧型手機用戶，看不懂行動費率方案的資訊與服務內容，因此許多用戶所購買的服務和他們實際的使用情況並不相符。僅30%的智慧型手機用戶表示，對於營運商提供線上費率方案資訊的方式感到滿意，這種數位化的電信服務體驗既不簡單但也不省力。



消費者訴求二：自由不設限的感覺



雖然消費者購買吃到飽方案相對輕鬆，並且可以避免帳單爆表而獲得安心的感覺，但高行動數據用量並非他們購買吃到飽方案的主要動機。80%的智慧型手機使用者並不是真的需要吃到飽的費率方案，而是希望取得不受限制的感覺。70%購買吃到飽方案的消費者，並非行動數據的重度使用者。



因此，提供足夠但不一定是無限量的行動流量以滿足用戶需求、消除用戶的擔憂，是電信營運商能提高用戶滿意度的關鍵所在。



消費者訴求三：流量可以當作貨幣進行交易



全球智慧型手機用戶，平均每年剩餘31GB未用、但已付費的行動數據，這相當於一生將累積1.5 TB流量。具體來說，31 GB的數據可以讓智慧型手機用戶進行65個小時的視訊通話，聽517個小時的串流音樂，或者一口氣看完6季的「權力的遊戲」影集。約40%的消費者希望能夠將多餘的數據流量當做貨幣使用，保存、交易或轉贈他人。



消費者訴求四：提供費率方案以外的服務



消費者購買數據方案，是因為這是電信營運商目前銷售服務的方式。然而，消費者認為更高的寬頻速度與公平的合約更為重要。除此之外，消費者在選擇服務費率方案及電信服務供應商時，越來越注重視訊內容搭配及創新的流量資費方案。



因此，消費者希望電信營運商能根據用戶的需求，開發出個人化的數據方案。



消費者訴求五：更多5G相關的應用



電信營運商或許以為消費者對5G不感興趣，但事實並非如此。愛立信的調查顯示，5G服務概念吸引了全球76%的智慧型手機用戶，甚至有高達44%的消費者願意付費享受5G服務。消費者期待在5G推出後的3至4年內，多數5G延伸服務將成為主流。



全球超過30%的智慧型手機用戶期待5G為行動寬頻帶來速度、網路覆蓋與便宜價格以外的效能，像是：更長的電池壽命，以及連結裝置與物聯網的能力等。消費者也期待依用量付費的時代即將結束，取而代之的將是以5G服務或連網裝置為基礎，一次收取固定費用的收費方式。



消費者訴求六：真實的網路體驗



愛立信的調查顯示，僅4%的受訪者相信營運商的廣告及網路效能的宣傳，其希望營運商摒棄毫無根據的宣傳口號，轉而關注他們真實的網路體驗。消費者如果認為營運商提供的是最佳網路，他們將會非常忠誠，並且有極大的可能性向其他人推薦。相較於其他消費者，他們的推薦值（Net Promoter Score）要高出48個百分點，此外，其更換營運商的可能性也降低了1.7倍。



上述消費者六大訴求的洞察，來自2017年7月愛立信消費者行為研究室（Consumer Lab）針對年齡介於15至65歲之間的1.4萬名iPhone及Android智慧型手機用戶進行線上調查。這些受訪者來自14個國家，每個國家分別採樣1000人。此調查所得出的觀點，將代表阿根廷、巴西、中國、埃及、芬蘭，法國、德國、印尼、愛爾蘭、日本、墨西哥、韓國、英國及美國的8億名智慧型手機用戶。（編輯：黃國倫）1070518