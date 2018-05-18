/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 白木屋安室奈美惠傘兵西城秀樹
>rss

4G吃到飽戰不休 研調：5G消費者有6訴求

發稿時間：2018/05/18 14:35

最新更新：2018/05/18 14:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北18日電）4G吃到飽價格戰不休，電信商該聆聽消費者5G時代到底要什麼？愛立信發布迄今為止規模最大的5G消費者研究，發現6大訴求，也發現每人平均每年剩餘31GB未用。

愛立信今年最新發布的「愛立信消費者和產業分析報告」中，揭露全球消費者對於電信通訊服務的6大訴求，並且建議從不同角度思考如何跳脫行動費率方案的價格促銷，以提升消費者的滿意度與忠誠度，作為電信營運商推出5G技術相關應用的基礎。

根據愛立信消費者行為研究室（Consumer Lab）的報告，消費者購買吃到飽方案背後主要的動機在於「減少超額付費的憂慮，並擁有足夠的數據流量，以滿足其使用需求，因而享受安心、不受限制的感覺。」消費者也期待在5G時代，除了依據數據流量付費，電信營運商可以提供更客製化的行動資費方案，也有近6成的消費者希望，為每個連結到5G網路的服務或裝置「支付一次性的費用。」

該報告是迄今為止規模最大的5G消費者期望研究，內容代表全球8億智慧型手機用戶的觀點。

消費者訴求一：便捷的購買體驗

60%的智慧型手機用戶，看不懂行動費率方案的資訊與服務內容，因此許多用戶所購買的服務和他們實際的使用情況並不相符。僅30%的智慧型手機用戶表示，對於營運商提供線上費率方案資訊的方式感到滿意，這種數位化的電信服務體驗既不簡單但也不省力。

消費者訴求二：自由不設限的感覺

雖然消費者購買吃到飽方案相對輕鬆，並且可以避免帳單爆表而獲得安心的感覺，但高行動數據用量並非他們購買吃到飽方案的主要動機。80%的智慧型手機使用者並不是真的需要吃到飽的費率方案，而是希望取得不受限制的感覺。70%購買吃到飽方案的消費者，並非行動數據的重度使用者。

因此，提供足夠但不一定是無限量的行動流量以滿足用戶需求、消除用戶的擔憂，是電信營運商能提高用戶滿意度的關鍵所在。

消費者訴求三：流量可以當作貨幣進行交易

全球智慧型手機用戶，平均每年剩餘31GB未用、但已付費的行動數據，這相當於一生將累積1.5 TB流量。具體來說，31 GB的數據可以讓智慧型手機用戶進行65個小時的視訊通話，聽517個小時的串流音樂，或者一口氣看完6季的「權力的遊戲」影集。約40%的消費者希望能夠將多餘的數據流量當做貨幣使用，保存、交易或轉贈他人。

消費者訴求四：提供費率方案以外的服務

消費者購買數據方案，是因為這是電信營運商目前銷售服務的方式。然而，消費者認為更高的寬頻速度與公平的合約更為重要。除此之外，消費者在選擇服務費率方案及電信服務供應商時，越來越注重視訊內容搭配及創新的流量資費方案。

因此，消費者希望電信營運商能根據用戶的需求，開發出個人化的數據方案。

消費者訴求五：更多5G相關的應用

電信營運商或許以為消費者對5G不感興趣，但事實並非如此。愛立信的調查顯示，5G服務概念吸引了全球76%的智慧型手機用戶，甚至有高達44%的消費者願意付費享受5G服務。消費者期待在5G推出後的3至4年內，多數5G延伸服務將成為主流。

全球超過30%的智慧型手機用戶期待5G為行動寬頻帶來速度、網路覆蓋與便宜價格以外的效能，像是：更長的電池壽命，以及連結裝置與物聯網的能力等。消費者也期待依用量付費的時代即將結束，取而代之的將是以5G服務或連網裝置為基礎，一次收取固定費用的收費方式。

消費者訴求六：真實的網路體驗

愛立信的調查顯示，僅4%的受訪者相信營運商的廣告及網路效能的宣傳，其希望營運商摒棄毫無根據的宣傳口號，轉而關注他們真實的網路體驗。消費者如果認為營運商提供的是最佳網路，他們將會非常忠誠，並且有極大的可能性向其他人推薦。相較於其他消費者，他們的推薦值（Net Promoter Score）要高出48個百分點，此外，其更換營運商的可能性也降低了1.7倍。

上述消費者六大訴求的洞察，來自2017年7月愛立信消費者行為研究室（Consumer Lab）針對年齡介於15至65歲之間的1.4萬名iPhone及Android智慧型手機用戶進行線上調查。這些受訪者來自14個國家，每個國家分別採樣1000人。此調查所得出的觀點，將代表阿根廷、巴西、中國、埃及、芬蘭，法國、德國、印尼、愛爾蘭、日本、墨西哥、韓國、英國及美國的8億名智慧型手機用戶。（編輯：黃國倫）1070518

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP