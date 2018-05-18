白木屋曾獲國家磐石獎 停業接受退費

景岳生技旗下知名蛋糕店，民國86年成立的白木屋食品，18日下午宣告將停業停工。圖為白木屋高雄中正店一景。中央社記者董俊志攝 107年5月18日

（中央社記者余曉涵台北18日電）知名蛋糕店白木屋21年前風光開業，走高價精緻路線，曾獲國家磐石獎，如今風光不再，將在一週內停業，5月底前的訂單都會如期出貨或兌換，白木屋也接受消費者退費。



景岳生技今天宣布，旗下100%持有子公司白木屋食品因持續虧損，考量未來無法轉虧為盈，為維護股東權益，董事會決議一週內辦理停業，員工數約190人。



白木屋營業部人員今天接受電訪表示，由於白木屋跟許多團購網站合作，已經有跟相關網站先做溝通，凡消費者已預訂蛋糕者，白木屋5月底前都會如期完成，也受理消費者持兌換券領取蛋糕。



白木屋營業部員工也說，如果消費者想要退費，白木屋也會盡該盡的責任，讓消費者退費。



白木屋1997年成立，全台目前共有19家門市，6家直營百貨專櫃，主打各式精緻蛋糕、人氣伴手禮、純手工巧克力與法式馬卡龍，深受消費者喜愛。



根據白木屋官網資訊，白木屋以創意與品位為理念，使用最好的食材、最佳的技術與設計蛋糕的美感打造品牌定位。



白木屋2004年成為台灣第一家獲得國家磐石獎的蛋糕烘培業者，也獲得第三屆台灣企業獎和第18屆國家品質獎。



白木屋當年因為走高價位，精緻蛋糕風格，成為早期知名的連鎖蛋糕店業者，吸引許多消費者青睞。但近幾年蛋糕市場競爭激烈，白木屋漸漸不敵其他業者，今天則宣布將停止營業。（編輯：陳清芳）1070518