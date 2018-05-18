/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 白木屋安室奈美惠傘兵西城秀樹
>rss

白木屋曾獲國家磐石獎 停業接受退費

發稿時間：2018/05/18 16:02

最新更新：2018/05/18 16:12

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
景岳生技旗下知名蛋糕店，民國86年成立的白木屋食品，18日下午宣告將停業停工。圖為白木屋高雄中正店一景。中央社記者董俊志攝　107年5月18日景岳生技旗下知名蛋糕店，民國86年成立的白木屋食品，18日下午宣告將停業停工。圖為白木屋高雄中正店一景。中央社記者董俊志攝　107年5月18日

（中央社記者余曉涵台北18日電）知名蛋糕店白木屋21年前風光開業，走高價精緻路線，曾獲國家磐石獎，如今風光不再，將在一週內停業，5月底前的訂單都會如期出貨或兌換，白木屋也接受消費者退費。

景岳生技今天宣布，旗下100%持有子公司白木屋食品因持續虧損，考量未來無法轉虧為盈，為維護股東權益，董事會決議一週內辦理停業，員工數約190人。

白木屋營業部人員今天接受電訪表示，由於白木屋跟許多團購網站合作，已經有跟相關網站先做溝通，凡消費者已預訂蛋糕者，白木屋5月底前都會如期完成，也受理消費者持兌換券領取蛋糕。

白木屋營業部員工也說，如果消費者想要退費，白木屋也會盡該盡的責任，讓消費者退費。

白木屋1997年成立，全台目前共有19家門市，6家直營百貨專櫃，主打各式精緻蛋糕、人氣伴手禮、純手工巧克力與法式馬卡龍，深受消費者喜愛。

根據白木屋官網資訊，白木屋以創意與品位為理念，使用最好的食材、最佳的技術與設計蛋糕的美感打造品牌定位。

白木屋2004年成為台灣第一家獲得國家磐石獎的蛋糕烘培業者，也獲得第三屆台灣企業獎和第18屆國家品質獎。

白木屋當年因為走高價位，精緻蛋糕風格，成為早期知名的連鎖蛋糕店業者，吸引許多消費者青睞。但近幾年蛋糕市場競爭激烈，白木屋漸漸不敵其他業者，今天則宣布將停止營業。（編輯：陳清芳）1070518

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 白木屋
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP