全台瘋種電 電力燃氣業家數五年增2.7倍

（中央社記者潘姿羽台北18日電）政府推綠能，號召全民一起種電，據主計總處最新發布的工商普查，2016年底電力及燃氣供應業家數較五年前增加279%，主計總處說明，民間業者陸續投入綠能發電是關鍵。



主計總處最新發布的2016年工商普查初步統計指出，2016年底台灣工業及服務業企業家數達129.6萬家，各行業中以批發及零售業佔了51萬家最多，製造業16.1萬家居次，不過各行業家數成長狀況，則以電力及燃氣供應業暴增279%最顯著。



據主計總處統計，2016年底電力及燃氣供應業家數為667家，然而觀察前三次的普查結果，2001年、2006年、2011年依序為135家、166家以及176家，成長狀況相當平穩，直至近五年家數才大幅成長。



主計總處官員說明，政府近幾年大力推動綠能，尤其太陽能，希望推廣全民種電，這幾年確實看到許多民間業者響應，在公司、廠房甚至魚塭加裝太陽能板。



官員解釋，這些業者很可能自己本來就有經營事業，看到政府政策，就決定在現有的廠房、屋頂或是其他空間裝置太陽能板，由於要與台電簽售電合約，必須登記為民營電廠，因此普查統計當中，電力與燃氣供應業的家數就會顯著增加，又以高雄、台南地區最踴躍，增加至少2、300家不等。



官員最後補充，雖然民營電廠開放蠻久，但燃氣、燃煤電廠的投資門檻很高，一般小規模的業者很難進入，不過太陽能發電門檻較低，政府近期大力推動，又加碼推出補助方案，因而讓民間業者相繼投入，這也反映在電力燃氣業家數的大幅成長上。（編輯：林沂鋒）1070518