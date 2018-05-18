/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 白木屋安室奈美惠傘兵西城秀樹

白木屋一週內停業 董座：虧損近5億真的撐不下去了

>rss

全台瘋種電 電力燃氣業家數五年增2.7倍

發稿時間：2018/05/18 18:51

最新更新：2018/05/18 18:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘姿羽台北18日電）政府推綠能，號召全民一起種電，據主計總處最新發布的工商普查，2016年底電力及燃氣供應業家數較五年前增加279%，主計總處說明，民間業者陸續投入綠能發電是關鍵。

主計總處最新發布的2016年工商普查初步統計指出，2016年底台灣工業及服務業企業家數達129.6萬家，各行業中以批發及零售業佔了51萬家最多，製造業16.1萬家居次，不過各行業家數成長狀況，則以電力及燃氣供應業暴增279%最顯著。

據主計總處統計，2016年底電力及燃氣供應業家數為667家，然而觀察前三次的普查結果，2001年、2006年、2011年依序為135家、166家以及176家，成長狀況相當平穩，直至近五年家數才大幅成長。

主計總處官員說明，政府近幾年大力推動綠能，尤其太陽能，希望推廣全民種電，這幾年確實看到許多民間業者響應，在公司、廠房甚至魚塭加裝太陽能板。

官員解釋，這些業者很可能自己本來就有經營事業，看到政府政策，就決定在現有的廠房、屋頂或是其他空間裝置太陽能板，由於要與台電簽售電合約，必須登記為民營電廠，因此普查統計當中，電力與燃氣供應業的家數就會顯著增加，又以高雄、台南地區最踴躍，增加至少2、300家不等。

官員最後補充，雖然民營電廠開放蠻久，但燃氣、燃煤電廠的投資門檻很高，一般小規模的業者很難進入，不過太陽能發電門檻較低，政府近期大力推動，又加碼推出補助方案，因而讓民間業者相繼投入，這也反映在電力燃氣業家數的大幅成長上。（編輯：林沂鋒）1070518

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP