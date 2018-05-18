/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 白木屋安室奈美惠傘兵西城秀樹

【互動新聞】溫莎王朝的繼承者們 竟有平民隱身其中

>rss

邱俊榮參訪矽谷收穫豐 引進國際加速器有譜

發稿時間：2018/05/18 19:39

最新更新：2018/05/18 19:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘姿羽台北18日電）引進國際加速器有譜了，國家發展委員會副主委邱俊榮今天說，與矽谷創業學校執行長唐（Andy Tang）相談甚歡，對方也有意在台投資高階加速器，國發會將進一步洽談細節，健全台灣新創環境。

邱俊榮於5月10日至17日赴美國矽谷參訪，其中一項重點行程是參訪矽谷創業學校（Draper University），學生可在矽谷創業學校學習各式各樣的課程如程式、未來學、法律、行銷、設計與金融等，更能與矽谷知名創業家近距離交流學習。

邱俊榮表示，矽谷創業學校除了有教育性質，同時是個高階加速器，尤其以區塊鏈（Blockchain）為強項，他在參訪過程中，與矽谷創業學校執行長唐（Andy Tang）聊得很盡興，對方認為台灣具備區塊鏈發展潛力，因此國發會有意進一步洽談在台設立高階加速器，近日會加緊腳步執行。

區塊鏈技術多用於虛擬貨幣，不過應用日漸廣泛，邱俊榮認為，未來可以應用在金融科技、農業生產履歷、物聯網的領域，協助產業發展，「區塊鏈愈來愈變成顯學」。

邱俊榮分析，台灣硬體製造具有優勢，但要發展區塊鏈，軟體必須再加強，而矽谷創業學校的強項就是區塊鏈，若能引進台灣，就能培養更多新創事業往軟體發展，強化台灣的產業能量。

蔡政府盼以創新作為驅動經濟成長的引擎，今年也端出優化新創事業投資環境方案，重點策略之一是引進國際加速器等海外資源，鏈結其業師、人脈，培育出國際級的新創團隊；科技部現已成功引入法國加速器，國發會也正加緊腳步，希望談妥與矽谷創業學校的合作，替台灣新創事業找來強力盟友。（編輯：蘇志宗）1070518

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP