邱俊榮參訪矽谷收穫豐 引進國際加速器有譜

（中央社記者潘姿羽台北18日電）引進國際加速器有譜了，國家發展委員會副主委邱俊榮今天說，與矽谷創業學校執行長唐（Andy Tang）相談甚歡，對方也有意在台投資高階加速器，國發會將進一步洽談細節，健全台灣新創環境。



邱俊榮於5月10日至17日赴美國矽谷參訪，其中一項重點行程是參訪矽谷創業學校（Draper University），學生可在矽谷創業學校學習各式各樣的課程如程式、未來學、法律、行銷、設計與金融等，更能與矽谷知名創業家近距離交流學習。



邱俊榮表示，矽谷創業學校除了有教育性質，同時是個高階加速器，尤其以區塊鏈（Blockchain）為強項，他在參訪過程中，與矽谷創業學校執行長唐（Andy Tang）聊得很盡興，對方認為台灣具備區塊鏈發展潛力，因此國發會有意進一步洽談在台設立高階加速器，近日會加緊腳步執行。



區塊鏈技術多用於虛擬貨幣，不過應用日漸廣泛，邱俊榮認為，未來可以應用在金融科技、農業生產履歷、物聯網的領域，協助產業發展，「區塊鏈愈來愈變成顯學」。



邱俊榮分析，台灣硬體製造具有優勢，但要發展區塊鏈，軟體必須再加強，而矽谷創業學校的強項就是區塊鏈，若能引進台灣，就能培養更多新創事業往軟體發展，強化台灣的產業能量。



蔡政府盼以創新作為驅動經濟成長的引擎，今年也端出優化新創事業投資環境方案，重點策略之一是引進國際加速器等海外資源，鏈結其業師、人脈，培育出國際級的新創團隊；科技部現已成功引入法國加速器，國發會也正加緊腳步，希望談妥與矽谷創業學校的合作，替台灣新創事業找來強力盟友。（編輯：蘇志宗）1070518