台商：印度不是賺快錢之地 是賺大錢之地

（中央社記者康世人新德里18日專電）外貿協會今天邀請在印度打拼的台商分享在印度經商經驗，與會台商多讚揚印度總理莫迪的稅制改革，但認為印度不是賺快錢的地方，而是賺大錢的地方，並要長時間耕耘。



中華民國對外貿易發展協會18日邀請新德里台灣商會會長、勝利體育印度分公司總經理柯喬然，及台達電印度分公司總經理特助王漢忠、零四零科技市場開發經理林家名等人出席。



談到印度的稅制，包括柯喬然、王漢忠與林家名都談到印度過去各省稅制不一的問題，但莫迪政治聲望高，採鐵腕措施，打黑錢就廢鈔，解決稅務不統一就推動全國實施商品與服務稅（GST），簡化稅制，至少台商現在在印度做生意，不會再有各省稅制不統一問題。



柯喬然指出，很多老闆都是同樣心態，希望一筆錢投進去，就很快能賺回來，但以他耕耘印度市場4年的經驗，印度不是賺快錢的地方，而是賺大錢的地方，但大錢是要慢慢來的。



對於如何管理印度員工及與印度員工相處，柯喬然、王漢忠和林家名都認同，在印度會感受到文化差異與文化衝擊。



柯喬然指出，通常對印度員工下指令，印度員工只會完成50%或80%，但他們卻認為已經完成100%，因此身為台灣主管，關鍵就在不斷確認，再次叮嚀，才能讓執行力達到100%。



王漢忠也認為，台、印同事之間確實存在文化衝擊和認知差異，對標準的認知也不同。很多時候出了意外，台灣管理層已經覺得事態嚴重，印度員工卻不覺得。



因此，他說，對待印度員工，就要跟得很緊、問得很細，要不斷地問，追根究底，才能知道實際的狀況，所以在管理上會比較累。



貿協產業拓展處處長邱揮立也提到貿協駐印度某辦事處管理印度員工的經驗說，主管曾把事情交給同仁甲辦理，但甲後來請假，只好交給同仁乙來辦，但乙卻不願意辦，如果逼她辦就哭了，原因是乙覺得自己的種姓比甲高，不願意承辦種姓低的甲所負責業務。



林家名認為，要解決台印同事間的文化差異與溝通障礙，有四個重點，就是要多了解、多溝通、多確認和在地化。



他說，多了解就能解決文化衝擊，多溝通就消除溝通障礙，多確認就不會產生認知上的差異，在地化就更能融入當地社會。（編輯：高照芬）1070518