總統：過去社會對電競印象負面 盼協助修正

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統蔡英文說，過去社會對於電競或許有些負面印象，她身為總統，希望能夠協助修正這個印象；政府動手修法，把電競變成運動產業，提供獎勵跟優惠，盼選手到國際場域比賽奪標。



蔡總統就職將滿兩週年，接受網站「沃草」邀請，20日上午將在網路上直接和網友聊天，屆時蔡總統的社群網站臉書、沃草網站與總統府網站都將有線上直播，時間約30分鐘。



在沃草網站上，很多網友提出不少關於體育電競類的問題，蔡總統也拍了影片回應，上午放上蔡總統的臉書。



對於電競產業，蔡總統說，過去社會對於電競這件事情，或許有一些負面印象，但是她希望，身為總統能夠協助社會把這個印象修正回來。



她提到，自己到閃電狼的總部參觀，現場也玩英雄聯盟遊戲，親身體驗電競；選手都是專業的，而且選手就像運動選手一樣，要經過很多耐力跟韌性測試，才能在比賽奪標。



蔡總統說，政府也修法把電競當作是一種運動，把它變成運動產業，提供很多產業上面所提供的獎勵跟優惠，希望選手能夠更精進更專業，能夠代表台灣到國際場域比賽奪標，相關產業在政府政策激勵下，能順利發展。



另外，網友也提問，當世大運滑輪選手衝過終點線時，總統是否認得出本國選手。



「那個一瞬間速度好快哦！我們幾位選手這樣衝過來，讓我有一種措手不及的感覺」，蔡總統笑著坦承，後來好像她加油的對象，就變成在後續陸陸續續到達的那些外國的選手。



蔡總統說，等她回過神來再看一下得獎的這幾位台灣選手，感覺他們都很有自信、充滿活力，也非常年輕，她當下真的為這些年輕人感到很驕傲。



蔡總統並提到，政府的政策方向是希望整體體育預算能夠朝倍增的方向來邁進，所以每一年都會特別注意到體育相關預算的配置，另一方面，前瞻基礎建設計畫也把體育列為很重要的建設項目，不論是軟硬體建構或人才培育，都希望年度預算或是特別預算，能夠讓體育經費充裕，加速體育建設。（編輯：楊玫寧）1070519