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夏季電價6月啟動 月用420度多花115元

發稿時間：2018/05/20 09:58

最新更新：2018/05/20 09:58

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（中央社記者林孟汝台北20日電）氣溫飆高，全台用電量逐日攀升，台電自6月1日起，將啟動為期4個月的夏月電價，以一般住宅每月420度為例，電費將增加115元，但如果用電量超過千度，電費恐將增加656元。

端午節還沒到，近幾日台灣已熱的像個「燒番薯」，電風扇、冷氣等消暑設備齊開，用電量已連續第5天創下今年新高紀錄，18日尖峰用電量達3506.06萬瓩，逼近歷史用電最高紀錄106年8月15日的3645.3萬瓩。

由於台灣夏季氣溫較高，空調用電大幅增加，台電公司必須啟動較高成本發電機組因應，為合理反映不同季節間供電成本的差異，從民國78年起在每年的6月至9月實施夏月電價，以促使民眾節約用電；夏月電價相較非夏月的增幅為0%至27%。

台電指出，夏月的用電量約比非夏月多40%，以106年家庭夏月平均一個月的用電量420度、電費增加440元為例，雖然看起來電費增加很多，但其中325元是因為用電量增加導致電費上升，其餘115元才是受夏月電價上升影響。

為照顧民生及穩定物價，今年4月住宅的新版電價費率每月用電500度以下電價不調整，因此多數用戶今年的夏月電價和去年同期相比電費不會增加。

試算一般家庭月用電330度，夏月電價695元比非夏月的637元要多支出58元；若月用電500度者，夏月電價增為1294元，較非夏月的1128元增加166元。

若月用電量達700度，夏月電費約為2254元，比非夏月的1916元要大增338元；月用電1000度的夏月電價為3952元、非夏月為3296元，差距更拉大至656元，也就是用電量高，累進級距的電價就越貴，夏月用電增幅也就越大。（編輯：林淑媛）1070520

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