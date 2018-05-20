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LINE年度策略大會6/28日本登場 聚焦3主軸

發稿時間：2018/05/20 11:59

最新更新：2018/05/20 11:59

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（中央社記者吳家豪台北20日電）通訊軟體LINE將於6月底舉行的LINE CONFERENCE 2018年度策略大會上，宣布金融科技（FinTech）、人工智慧（AI）、商務領域的成長策略，以及未來將推出的新事業與新服務。

此次LINE年度策略大會預定在日本時間6月28日下午1時，在日本千葉縣浦安市的舞濱圓形劇場舉行，限受邀人士與媒體進場，LINE將透過LINE LIVE、Ustream等平台提供線上直播。

LINE在日本官網說明，LINE CONFERENCE 2018會中將宣布LINE如何打造核心事業成為「智慧入口」（smart portal），並說明與金融科技、人工智慧、商務相關的願景與成長策略，另外也將宣布LINE規劃未來推出的新事業與新服務。

LINE在台灣持續擴大事業版圖，4月與遠傳電信合推的網路原生電信服務LINE MOBILE登台，費率新台幣499元，可享不限速上網吃到飽，而且用戶從申辦、帳單查詢、繳費與客戶服務等，都可透過LINE MOBILE官方帳號線上完成。

LINE旗下內容入口LINE TODAY日前推出全新電影訂票功能、重大事件發生時能第一時間通知全台用戶的緊急快訊功能，5月底將再推出可搜尋所有新聞內容的搜尋功能。（編輯：陸倩瑤）1070520

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