油價創3年半新高 中油估近期應會回檔

（中央社記者邱柏勝台北20日電）中油表示，近期因美國退出伊朗核協議重起全面制裁、中東地區地緣政治干擾、及美國上週原油庫存減少等因素影響，導致國際油價續揚，不過國內油價創3年半新高後，近期應會出現小幅回檔。



中油公司宣布，依浮動油價機制計算，並以平穩機制平抑部分增幅後，國內各式汽柴油自週一凌晨零時起，每公升分別調漲0.3元、0.4元，油價連兩漲並續創3年半新高。



調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.1元。



至於前波油價高點，是在2014年的11月10日，當時95無鉛汽油每公升達30.7元。



中油公司表示，依經濟部公布的油價平穩機制，以95無鉛汽油每公升零售價為標準，每公升30元至32.4元間，上漲時中油吸收25%漲幅，下跌時中油回收25%；每公升32.5元至34.9元間，上漲時中油吸收50%漲幅，下跌時中油回收50%。



依浮動油價機制，原本週一起95無鉛汽油將漲至每公升30.7元，但在計入緩漲扣除額後，調整後零售價為每公升30.5元，由中油吸收0.2元；柴油則自每公升26.7元調升為27.1元。



中油公司副總經理黃仁弘接受中央社記者訪問時指出，近期因美國退出伊朗核協議重起全面制裁、中東地區地緣政治干擾、及美國上週原油庫存減少等因素影響，國際油價持續上漲。但油價來到每桶80美元波段高點後，外界認為應會小幅回檔，接下來油價可望緩跌。



美中貿易談判後，雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅，記者問對未來國際油價走勢有何影響，黃仁弘表示，美中貿易衝突並非此波油價上漲的主要因素，關鍵還是在於國際經濟復甦、油品需求增加，但石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯可望延長減產協議，原油供給減少，致使油價上揚。



此外，黃仁弘表示，法國油氣公司道達爾（Total）因美國擬對伊朗重啟制裁，有意退出伊朗油田開發，但中國石油天然氣集團公司可望接手，因此對原油供給面影響有限；另外，產油大國委內瑞拉的總統選舉在即，是否對國際油價造成影響，中油將持續關注。（編輯：蘇志宗）1070520