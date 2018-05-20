油價連兩漲 台塑汽油21日起漲0.3元

（中央社記者吳家豪台北20日電）台塑石化今天表示，本週國際油價持續上漲，自5月21日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升新台幣0.3元、柴油批售價格0.4元，市場零售價格由加油站自行決定。



台塑石化公布，油價調整後加盟加油站參考零售價，92無鉛汽油每公升29.0元、95+無鉛汽油30.4元、98無鉛汽油32.5元、超級柴油26.8元。



台塑石化表示，受到中東地區情勢緊繃，加上美國原油庫存減少等因素影響，促使本週國際油價持續上漲。



考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，台塑石化決定自5月21日週一凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升0.3元、柴油批售價格每公升0.4元，市場零售價格由加油站自行決定。



台塑石化原本固定在每週六下午5時公布次週油價資訊，但因經濟部11日公布油價平穩機制，油價訂價結構產生較大變化，台塑石化決定，將先了解中油的油價後，上週與本週皆改成週日公布。



依經濟部公布的油價平穩機制，以95無鉛汽油每公升零售價為標準，每公升30元至32.4元間，上漲時中油吸收25%漲幅，下跌時中油回收25%；每公升32.5元至34.9元間，上漲時中油吸收50%漲幅，下跌時中油回收50%。（編輯：林淑媛）1070520