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美中不打貿易戰 投顧：中興制裁案可望有轉圜

發稿時間：2018/05/20 15:18

最新更新：2018/05/20 15:18

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（中央社記者吳家豪台北20日電）美中貿易談判達成共識，雙方不打貿易戰並停止互相加徵關稅。投顧分析，美中雙方都不願打「七傷拳」，對於中興通訊制裁案可望「各退一步」。

針對美中貿易爭端，兩國代表團上周在華府進行高階談判，美方由財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）代表，中方由大陸國務院副總理劉鶴率團赴美主談，會後兩國發表聯合聲明，就「實質減少美中貿易逆差的措施」達成共識，中方將「大幅」提高採購美國貨。

中國大陸「中新社」報導，劉鶴接受媒體採訪表示，此次經貿磋商的最大成果是雙方不打貿易戰，並停止互相加徵關稅；雙方將在能源、農產品、醫療、高科技產品、金融等領域加強貿易合作。

華南投顧董事長儲祥生今天接受中央社記者採訪時表示，美中貿易談判有進展，代表雙方都不願意打損人又傷己的「七傷拳」，也象徵美國祭出301條款與關稅懲罰是假議題，是雙方暫時擺出的姿態，更重要的是兩國的國力競爭。

儲祥生認為，美中貿易未來關鍵在於中興通訊遭美國制裁案，這次美中貿易談判有提到雙方高度重視智慧財產權保護，且同意加強合作，不難看出在牽涉國家高科技政策的情況下，雙方已釋出善意，也許未來可以「各退一步」。

華冠投顧分析師鍾騏遠表示，美中貿易傳出好消息，相信對全球股市而言，將會是「正向力量」。

鍾騏遠分析，本週台股月線扣抵值將進入低檔區，若台股量能持續升溫、指數能維持在季線之上，有助於各期均線向上，台股將有機會表現。

另外，儲祥生也說，要回頭看美股表現，尤其全球最大半導體及顯示器製造設備供應商應用材料公司財測不如預期，上週五股價大跌，需留意半導體族群走勢對台股的影響，本週一可觀察期貨市場及美股表現。（編輯：林淑媛）1070520

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