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美中不打貿易戰 學者：台可獲喘息空間

發稿時間：2018/05/20 15:37

最新更新：2018/05/20 15:37

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（中央社記者邱柏勝台北20日電）美中貿易談判後雙方達成共識不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。經濟部國貿局表示，目前尚未看到協議內容，但樂見美中達共識，避免貿易戰爭；學者認為，台灣暫時可獲喘息空間。

包含中新社、法新社等國際媒體今天報導，美中貿易談判後發表的聯合聲明中，已針對如何透過有效措施縮小美中貨品的貿易逆差達成共識。中國表示，為滿足中國民眾日益增長的消費需求和高質量經濟發展需要，將大幅增加對美貨品和服務項目的採購。

此外，中國表示，此次美中貿易磋商的最大成果，是雙方不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。

對此，經濟部國貿局副局長徐大衛接受中央社記者訪問時表示，目前相關資訊都來自媒體報導，經濟部尚未看到協議具體內容，因此暫時無法評估對台灣的影響，但仍「樂見」美中雙方達成共識，避免原本可能發生的貿易戰爭。

元大寶華經濟研究院院長梁國源表示，美中貿易談判後宣布停火，不打貿易戰，看似突然間就喊停，但若從美國總統川普的商人性格、以及過去的一貫作法來看，其實並不意外，「因為這本來就是一種交易。」他指出，此次美中貿易爭端緣起，在於川普認為美中貿易不公平，嚴重損害美國利益。

梁國源進一步解釋，所謂美中貿易不公平，主要可分為兩個層面，一是美國對中國存在巨額貿易逆差，其次是中國對美國智財權的剽竊行為。從相關報導來看，中國在這次貿易談判後，願意擴大購買美國商品與服務，對美國縮小與中國間的貿易逆差而言，可說是取得「一部分的進展」。

「畢竟貿易戰真的打起來，大家都會受傷。」梁國源說，川普也知道共和黨的票倉在農業州，若中國願意擴大進口美國農產品，除了縮減貿易逆差外，也能平息農民反彈，「這是雙方協商後的結果」。

然而，梁國源表示，美中貿易還是存在不公平，尤其是智財權剽竊這一塊，目前不清楚美國是否已經發展出遏制的方法，但這次雙方達成共識，並不代表美國不在意這部分，因此在可預見的未來，美中雙邊貿易爭端是否再起，仍待觀察。

不過，梁國源坦言，短期內美中貿易衝突暫告平息，對台灣而言也是爭取到喘息空間，「如此一來台灣承受的壓力就不會那麼大。」他預料，台灣短期內仍可扮演貿易中間財出口的角色，美中貿易衝突暫歇，對台灣仍是有利。（編輯：郭萍英）1070520

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