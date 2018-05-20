台股本週展望 科技業持續上肥下瘦

（中央社記者吳家豪台北20日電）520前夕台股持續量縮震盪，展望後市，投顧認為，美中貿易戰休兵，對全球股市是正向力量；法人表示，短期供需緊俏的零組件仍未紓解，科技業「上肥下瘦」情況恐延續到下半年。



5月以來受惠於國際紛擾情勢淡化、市場目光再度拉回基本面和財報效應，台股交投或走勢都有增溫跡象，再度擺脫疲軟整理的格局，逐步震盪向上，企圖挑戰前波高點，但盤勢也因為接近高檔位置而近關情怯，近期多收在10900點前，18日也以近乎平盤、小跌2.97點，終場收在10830.84點。



美中在華府進行高階談判後透過聯合聲明指出，兩國就「實質減少美中貿易逆差的措施」達成共識，中方將「大幅」提高採購美國貨。中方表示，此次經貿磋商的最大成果是雙方不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。



華冠投顧分析師鍾騏遠認為，美中貿易傳出好消息，對全球股市將會是「正向力量」；本週台股月線扣抵值將進入低檔區，若台股量能持續升溫、指數能維持在季線之上，有助於各期均線向上，台股將有機會表現。



安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，隨著第1季財報財報以及4月營收陸續公布，業績表現績優的產業與公司股價呈現正面反應，美中進行會談也讓市場對於貿易摩擦的擔憂稍稍降緩。此外，伴隨外資減碼的力道減緩，台股走勢再度增溫，然而震盪的現象依舊不變。



在籌碼面，廖哲宏指出，外資動向持續轉正，雖然市場近日出現波動，不過近一週外資仍呈現買超，且5月以來，累積賣超金額持續縮減約近60億元，也為市場帶來一定的支撐。



回到基本面，廖哲宏表示，供需狀況較佳造成價格走揚的零組件以及原物料的相關產業，不僅第1季財報獲利相較於去年同期出現大幅成長，4月營收則持續看到成長動能，像是電子產業的被動元件、矽晶圓、DRAM（動態隨機存取記憶體），以及傳統產業的水泥等。



不過，就整體表現來看，廖哲宏認為，受到部分零組件價格上漲以及匯率不利因素的影響，整體電子中下游領域第1季財報的表現相對要來得遜色。



就需求方面，廖哲宏觀察，今年以來雲端伺服器需求強勁，像是Facebook以及Amazon仍然積極投入雲端布局。此外，電競個人電腦（PC）的需求持續強勁，帶動相關主機板公司繳出不錯的成績。



展望後市，廖哲宏表示，時序逐漸進入電子產業備貨旺季，預期整體科技業營收動能將逐漸往上，短期供需緊俏的零組件仍未看到紓解，相關產業仍值得持續關注，預期「上肥下瘦」的情況恐將延續到下半年。



廖哲宏說，隨著智慧型手機逐漸進入高原期，汽車電子、物聯網及人工智慧相關應用正逐漸崛起，仍然是長期成長趨勢；從矽晶圓及被動元件仍持續供不應求的狀況觀察，整體科技產業需求不弱，且新產品與新應用持續增溫。（編輯：郭萍英）1070520