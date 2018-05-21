光碟雲端儲存題材威 被動元件模式唱旺

（中央社記者韓婷婷台北21日電）光碟產業雲端儲存新商機浮現，為「苦」很久的碟片產業帶來轉機，市場寄予「被動元件模式」的想像，在法人連日買超下，今天錸德及中環雙雙亮燈漲停，牛氣衝天。



錸德開高漲高，早盤快速強攻到漲停價新台幣10.5元，站創下2007年10月以來，超過10年波段新高價，重回票面金額；帶動中環股價走高衝上8.75元漲停價，逼近上週創下的8.8元波段高點位置。



光碟片產業在隨身碟、硬碟盛行及加上無線網路通訊的普及衝擊，產業不斷萎縮，相關企業也隨著持續退出或轉型，需求及供應縮減，也讓產業連虧10年，直至去年全球第三大光碟片廠的印度MBI終於禁不起長期虧損，先在去年第4季停產，隨後進入破產流程，光碟片產業又露出一線曙光。



中環董事長翁明顯曾指出，MBI去年停產後，在市場出清存貨一度讓市場價格更慘，不過今年已逐步恢復秩序，預估光碟片產業可望有5年的迴光返照期。



翁明顯認為，未來將是藍光及檔案光碟世代，進入私有雲時代會有較大的商機。現在Data center資料在雲端跑會有駭客問題，光碟優勢在於封閉及私密性夠，同時不耗電，不過現在時間還太早，預計2年後市場才會真正成熟起飛。



錸德則積極透過日系大廠搶得先機，率先跨足B2B利基市場，繼接獲日本Japan Disc公司的專業光碟片生產和全球（日本除外）銷售3年長約訂單後，再獲獲Panasonic代工訂單，正式跨入高密度高容量歸檔型光碟片（AD）商機，搭上雲端儲存大商機。



由於市場歷經10年的淘汰整頓後，產業逐漸進入寡占態勢，漲價聲浪陸續傳出，加上新的應用需求出現帶動，被市場賦予「被動元件模式」的想像空間；因此吸引買盤追逐，近來呈現價量齊揚走勢，法人連日買超，成為推升股價持續創高的重要動能。(編輯：陳永昌)1070521