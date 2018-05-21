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經商環境改善有成 前4月僑外投資年增近7成

發稿時間：2018/05/21 14:03

最新更新：2018/05/21 14:03

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（中央社記者廖禹揚台北21日電）經濟部今天發布統計，今年1到4月僑外投資金額較去年同期增加近7成，其中新設公司金額占逾5成，顯示政府推動新創投資、經商環境改善有成，且投資人對全球經濟成長仍具信心。

經濟部投資審議委員會今天公布今年1到4月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計。

投審會指出，前4月僑外投資金額合計2億7207萬美元（約新台幣81.6億元），較去年同期增加69.13%。其中新設公司投資金額共1億8745.2萬美元（約新台幣56.2億元），顯示政府推動新創投資、經商環境改善及投資人對全球經濟成長仍具信心。

而1到4月核准新南向國家來台投資金額7009.7萬美元（約新台幣21億元），也較去年同期增加44.85%。

陸資來台方面，1到4月合計9991.5萬美元（約新台幣30億元），年增83.77%，主因核准大陸富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司股份，以及香港商華友國際循環資源有限公司投資國內事業華友新能源材料股份有限公司等較大投資案挹注。

對陸投資金額同樣年增7.87%，主因4月核准台塑間接增資福建福欣特殊鋼有限公司，以及鴻海間接投資富智康電子科技（南京）有限公司等較大投資案。

對外投資則因去年同期光寶科技及台積電對外增資案金額較高影響，呈現年減61.82%。若扣除此兩大案，今年1到4月較去年同期仍有微幅成長。（編輯：林孟汝）1070521

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