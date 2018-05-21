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中油TDK碩城簽備忘錄 開發電動機車電池

發稿時間：2018/05/21 17:59

最新更新：2018/05/21 18:10

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台灣中油總經理李順欽（中）與日本電子器件生產商TDK社長石黑成直（左）、台灣碩城科技董事長劉添財（右）21日下午在中油大樓簽署合作備忘錄，將攜手開發中油品牌電動機車電池。中央社記者鄭傑文攝　107年5月21日台灣中油總經理李順欽（中）與日本電子器件生產商TDK社長石黑成直（左）、台灣碩城科技董事長劉添財（右）21日下午在中油大樓簽署合作備忘錄，將攜手開發中油品牌電動機車電池。中央社記者鄭傑文攝　107年5月21日

（中央社記者潘姿羽台北21日電）台灣中油今天下午與日本東京電氣化學工業株式會社（TDK）、台灣碩城科技公司簽署合作備忘錄（MOU），力拚今年底成立合資公司，共同開發電動機車電池。

行政院去年底宣布將逐步推動電動車，2030年公務車輛全面電動化、2035年禁售燃油機車、2040年禁售燃油汽車。

中油為了配合政府三階段電動車推動政策，並往綠能事業轉型，台灣中油董事長戴謙今年2月率團前往日本考察先進新能源科技及尋求未來可能的合作夥伴，其中包括日本TDK。

TDK會長上釜健宏曾造訪台灣50多趟，對台灣有深厚的認識，認為這次合作有助於開發在市場具有競爭力的電動機車電池，最終促成這次的三方合作。

中油今天與TDK、台灣碩城科技簽署合作備忘錄，合作開發電動機車電池，中油董事長戴謙會後受訪時表示，預計年底會把股權結構談好，中油持有49%，再加上碩城，台灣將持股超過五成、具有主導權，希望今年就能把細節談妥、成立合資公司。

戴謙進一步說明，三家公司簽署MOU後，會先組成籌備團隊，以各自的優勢項目合作，台灣中油可提供鈦酸鋰（Lithium Titanate，LTO），軟碳等負極材料，結合日本TDK在電池研究、製造及相關科技知識，與碩城科技的電池智能管理技術，共同開發綠能加油站及電動機車電池等領域，未來不只可生產台灣中油的自有品牌電池，更有望進軍東南亞及國際市場。（編輯：蘇志宗）1070521

為推動台灣中油轉型智慧綠能加油站，中油總經理李順欽（左3）21日代表與日本電子器件生產商TDK社長石黑成直（左）、台灣碩城科技董事長劉添財（右2）簽署中油品牌電池合作備忘錄，將攜手開發電動機車電池。中央社記者鄭傑文攝 107年5月21日為推動台灣中油轉型智慧綠能加油站，中油總經理李順欽（左3）21日代表與日本電子器件生產商TDK社長石黑成直（左）、台灣碩城科技董事長劉添財（右2）簽署中油品牌電池合作備忘錄，將攜手開發電動機車電池。中央社記者鄭傑文攝 107年5月21日
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