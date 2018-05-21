證交所赴日港引資 強調台科技股優勢

（中央社記者田裕斌台北21日電）面對MSCI階段性納入中國大陸A股，台灣證券交易所海外引資腳步積極，分別在日本、香港舉辦台灣投資說明會，暢談台灣蘋果概念股及新一代科技應用的優勢。



證交所表示，截至5月18日止，外資持股占集中市場的市值比重已高達40.27%，是台灣資本市場重要的投資者，隨著外資持股水位逐漸增加、全球景氣回溫，加上上市公司營收持續成長，帶動市場動能再創新高，截至今年4月止，日均成交值達到1341.12億元，較2017年成長27.88%。



證交所表示，選在香港及日本引資主要因為香港是基金經理人匯集之地，即便總部在歐美的基金公司，亞洲地區投資決策中心多設在香港，一直以來是證交所每年引資的重點市場。



至於日本則是證交所近年積極拓展的潛力市場，加上近年與日本交易所友好合作關係，持續辦理共同行銷，長期經營日本市場已見成效，2013年底日人投資台股金額1069億元，截至今年首季已大幅攀升至3318億元，其中單單今年首季淨投資金額即增加256億元，占整體外資比重也從1.36%增加至2.73%。



證交所指出，參與本次投資說明會的13家上市櫃公司聚焦於蘋果供應鏈及新一代科技技術應用，如物聯網、3D感測、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、人工智慧(AI)、5G等，說明會安排專業投資機構代表與上市公司代表進行團體會談及一對一會談共計110場次，出席機構投資人達65名，藉由上市櫃公司介紹台灣產業前景與優勢及個別公司的競爭力，可讓更多國外資金投資台灣。（編輯：李信寬）1070521