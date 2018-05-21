中油進軍電動車電池 力拚2年內量產

發稿時間：2018/05/21 19:21
最新更新：2018/05/21 19:48
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（中央社記者潘姿羽台北21日電）台灣中油、日本東京電氣化學工業株式會社（TDK）、台灣碩城科技公司攜手開發電動機車電池，最快年底成立合資公司，並預計2年內達到量產目標。台灣中油今天與TDK、碩城科技簽署合作備忘錄（MOU），中油董事長戴謙於媒體聯訪時表示，預計今年底前成立由台灣主導的合資公司，合作開發電動機車電池，生產台灣中油的自有品牌。媒體進一步詢問，電池何時可量產？戴謙說明，這要看產品是否到位，而且產品經過驗證也需要時間，原則上，2年內應該可以有產品出爐。戴謙表示，三方會利用各自的技術優勢合作，台灣中油可提供鈦酸鋰（LTO）、軟碳等負極材料，結合日本TDK在電池研究、製造及相關科技的知識，與碩城科技的電池智能管理技術，盡快研發出產品。中油除了發展自有品牌電池，也將建置千座充換電站，並建立可容納各家業者規格的充換電平台，戴謙強調，會以「海納百川」的精神來辦理，不會排除任何一家業者，中油雖然會有競爭對手，但若自家產品壽命高、安全性強，就會勝出，交由市場機制決定，「有競爭才會有進步」。媒體詢問，中油對於電池公規是否有想法，戴謙則回應，尊重經濟部的決定，也相信政府會考慮各家業者發展的情形。（編輯：鄭雪文）1070521
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