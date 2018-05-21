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中油進軍電動車電池 力拚2年內量產

發稿時間：2018/05/21 19:21

最新更新：2018/05/21 19:48

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台灣中油總經理李順欽（左4）21日代表與日本電子器件生產商TDK社長石黑成直（左3）、台灣碩城科技董事長劉添財（右3）簽署中油品牌電池合作備忘錄，總統府國策顧問何美玥（左2）、台灣中油董事長戴謙（左）、高雄市經發局長李怡德（右2）等人出席見證。中央社記者鄭傑文攝　107年5月21日台灣中油總經理李順欽（左4）21日代表與日本電子器件生產商TDK社長石黑成直（左3）、台灣碩城科技董事長劉添財（右3）簽署中油品牌電池合作備忘錄，總統府國策顧問何美玥（左2）、台灣中油董事長戴謙（左）、高雄市經發局長李怡德（右2）等人出席見證。中央社記者鄭傑文攝　107年5月21日

（中央社記者潘姿羽台北21日電）台灣中油、日本東京電氣化學工業株式會社（TDK）、台灣碩城科技公司攜手開發電動機車電池，最快年底成立合資公司，並預計2年內達到量產目標。

台灣中油今天與TDK、碩城科技簽署合作備忘錄（MOU），中油董事長戴謙於媒體聯訪時表示，預計今年底前成立由台灣主導的合資公司，合作開發電動機車電池，生產台灣中油的自有品牌。

媒體進一步詢問，電池何時可量產？戴謙說明，這要看產品是否到位，而且產品經過驗證也需要時間，原則上，2年內應該可以有產品出爐。

戴謙表示，三方會利用各自的技術優勢合作，台灣中油可提供鈦酸鋰（LTO）、軟碳等負極材料，結合日本TDK在電池研究、製造及相關科技的知識，與碩城科技的電池智能管理技術，盡快研發出產品。

中油除了發展自有品牌電池，也將建置千座充換電站，並建立可容納各家業者規格的充換電平台，戴謙強調，會以「海納百川」的精神來辦理，不會排除任何一家業者，中油雖然會有競爭對手，但若自家產品壽命高、安全性強，就會勝出，交由市場機制決定，「有競爭才會有進步」。

媒體詢問，中油對於電池公規是否有想法，戴謙則回應，尊重經濟部的決定，也相信政府會考慮各家業者發展的情形。（編輯：鄭雪文）1070521

台灣中油董事長戴謙（左）、總經理李順欽（右）21日在中油大樓親自接待日商TDK社長石黑成直（左2）、台灣碩城科技董事長劉添財（右2），3方正式簽署中油品牌電池合作備忘錄，將共同研發電動機車電池。中央社記者鄭傑文攝　107年5月21日台灣中油董事長戴謙（左）、總經理李順欽（右）21日在中油大樓親自接待日商TDK社長石黑成直（左2）、台灣碩城科技董事長劉添財（右2），3方正式簽署中油品牌電池合作備忘錄，將共同研發電動機車電池。中央社記者鄭傑文攝　107年5月21日
跳電頻傳，民眾擔心夏季電力供應狀況。經濟部長沈榮津（前右2）21日出席公開活動時表示，最近的跳電跟缺電沒有關係，已要求台電盡快訂定老舊器材汰舊換新計畫。右為台灣中油總經理李順欽。中央社記者鄭傑文攝　107年5月21日跳電頻傳，民眾擔心夏季電力供應狀況。經濟部長沈榮津（前右2）21日出席公開活動時表示，最近的跳電跟缺電沒有關係，已要求台電盡快訂定老舊器材汰舊換新計畫。右為台灣中油總經理李順欽。中央社記者鄭傑文攝　107年5月21日
台灣中油總經理李順欽（前右2）與日商TDK社長石黑成直（前左4）、台灣碩城科技董事長劉添財（前右）21日在中油大樓正式簽約合作開發電動機車電池，並由總統府國策顧問何美玥（前右5）、經濟部長沈榮津（前右4）、台灣中油董事長戴謙（前右3）擔任見證人。中央社記者鄭傑文攝　107年5月21日台灣中油總經理李順欽（前右2）與日商TDK社長石黑成直（前左4）、台灣碩城科技董事長劉添財（前右）21日在中油大樓正式簽約合作開發電動機車電池，並由總統府國策顧問何美玥（前右5）、經濟部長沈榮津（前右4）、台灣中油董事長戴謙（前右3）擔任見證人。中央社記者鄭傑文攝　107年5月21日
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