宜鼎進駐宜科 陳良基盼帶動群聚發展

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）工控記憶體大廠宜鼎國際今天在宜蘭科學園區舉行研發製造中心啟用典禮。科技部長陳良基受邀致詞表示，希望宜鼎日後讓更多人到宜蘭就業，讓園區變成宜蘭科技產業的領頭羊。



宜鼎國際今天在宜蘭科學園區舉行研發製造中心啟用典禮，陳良基、宜蘭縣代理縣長陳金德、竹科管理局長王永壯、宜鼎國際董事長簡川勝等人與會。



陳良基致詞表示，未來人類對智慧化要求將會越來約高，不管在人類生活或是工業製造方面都是如此。宜鼎國際研發製造中心的落成啟用，相信對宜鼎國際未來在企業擴張方面會有所助益。



陳良基說，宜蘭科學園區在設立過程較辛苦，希望宜鼎國際未來能招募更多員工，讓更多人到宜蘭就業，凝聚更多人氣，並讓園區變成宜蘭科技產業領頭羊。



簡川勝表示，宜鼎國際長期深耕工控及雲端加值領域，隨人工智慧、工業4.0及物聯網大量運用在工控領域，工業儲存需求急速成長。研發製造中心啟用後，宜鼎國際將在軟硬體及韌體上全面整合，帶來更大能量，為未來營運發展做好準備。



宜鼎國際總公司位於新北汐止，成立於民國94年，主要產品為工業用嵌入式儲存裝置、工業用動態隨機記憶體模組及相關技術服務，並應用於企業級、航太及國防等工業市場，全球營業銷售據點共9處，包含美國、日本、荷蘭及中國大陸等地，員工有587人。



宜鼎國際宜蘭分公司在105年5月核准進入宜蘭科學園區，營運資金新台幣3億元，106年3月動土興建「宜蘭研發製造中心」，總樓地板面積1萬2000平方公尺，可提供180個就業機會，並符合銀質綠建築標準，提供員工優質的工作環境。



宜蘭分公司規劃運用總公司長久累積的軟體、硬體整合實力，投入物聯網與雲端儲存相關軟、韌體的研發及服務，以因應人工智慧、物聯網應用等新興工業控制應用的市場需求。



竹科宜蘭園區進駐產業以通訊知識服務產業、數位內容產業及研發產業為主，第一期標準廠房在105年7月完工，共28個單元可提供廠商進駐。至107年5月，已核准進駐12家公司，隨進駐廠商的廠房陸續完工，搭配竹科管理局持續拜訪潛在廠商，因應軟體為王的浪潮來臨，將可營造宜蘭園區產業新聚落，同時帶動就業機會及活絡地方經濟。(編輯:孫承武)1070521