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特斯拉Model 3煞車瑕疵 美權威雜誌不推薦

發稿時間：2018/05/22 10:44

最新更新：2018/05/22 10:44

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（中央社紐約21日綜合外電報導）具影響力的美國雜誌「消費者報導」今天表示，特斯拉（Tesla）的Model 3車款有重大瑕疵，煞車甚至比大型皮卡貨車還慢，因此不予推薦。消息一出使得今天特斯拉股價漲幅收斂。

路透社報導，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）週末推文，指特斯拉初步目標是供應價格更高、更具利潤的完整版Model 3，讓特斯拉的股價上漲達4%。

路透社報導，特斯拉正努力扭轉產量下滑局面，且面臨自家車款發生車禍及外界對他們財務狀況質疑日增的壓力，因此Model 3被視為特斯拉獲利能力的關鍵。

不過「消費者報導」雜誌（Consumer Reports）拒絕推薦Model 3，批評Model 3煞車距離過長，且中央觸控螢幕很難用。

「消費者報導」表示，儘管他們的測試發現許多Model 3令人喜愛之處，且開起來讓人感到興奮，但Model 3卻有「重大瑕疵」。

消費者報導指出，Model 3在時速60英里（時速100公里）的煞車停車距離為152英尺（46公尺），「遠不如」雜誌所測的任何同期車款，煞車距離甚至比福特F-150大型皮卡貨車（pickup）還長7英尺（約2.1公尺）。

特斯拉則表示，他們自家測試顯示，使用不同輪胎情況下，Model 3的煞車距離為126英尺到133英尺（約38到40公尺）不等。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070522

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