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許毓仁組自律聯盟 推動區塊鏈加密貨幣

發稿時間：2018/05/22 12:15

最新更新：2018/05/22 12:15

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨立委許毓仁今天在立法院成立「立法院推動區塊鏈連線暨產業自律組織」，許毓仁說，期待透過各界的努力，並把握數位島國優勢，讓台灣在區塊鏈與加密貨幣發展中奪得先機。

許毓仁上午在立法院舉辦「立法院推動區塊鏈連線暨產業自律組織」成立大會，希望透過各立委的力量，一同扶持與推動相關產業的健全；同時許毓仁也籌組產業自律聯盟，發表自律宣言，邀請業者與專家學者代表加入，敦促業者以健康、合規的方式運行產業。

許毓仁說，目前全球已有多達1500種加密貨幣，截至1月底，所有加密貨幣的總市值逼近5900億美元；但隨著成長帶來的是許多的投機與詐騙，所以將產業納入政府監管，並成立自律聯盟敦請業者自律，是當務之急。

許毓仁表示，希望透過產業的自律，確保投資人可以有具備公信力的平台揭露資訊，並且主動與政府合作遏止洗錢與詐騙，為萌芽階段的台灣區塊鏈產業，奠定良好基礎；期待透過產官學各界的共同努力，並把握數位島國的優勢，讓台灣在這波亞洲地區的區塊鏈與加密貨幣發展之爭中奪得先機，打破小國逆境。

受邀出席的立法院秘書長林志嘉說，立法院長蘇嘉全表示將會全力幫忙，不管是人力或是物力，甚至將來要修法，都會優先處理，讓區塊鏈與產業自律的發展，能夠在台灣迅速發揮作用。（編輯：許雅靜）1070522

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