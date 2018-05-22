天使投資挺新創 陳美伶：錢若花完明年再加碼

（中央社記者潘姿羽台北22日電）國發基金辦理的創業天使投資方案匡列5年10億元的預算，國發會主委陳美伶今天表示，為了力挺新創，政府將化被動為主動，積極尋找案源，預算若一年就花掉，明年再加碼。



國發基金辦理的創業天使投資方案希望扮演資金點火角色，秉持三大原則進行投資，一是投資金額不超過新台幣1000萬元，二是與天使投資人共同搭配投資，三是投資金額不超過被投資事業增資後實收資本額或實際募資金額的20%。



國發基金今天舉行創業天使投資方案啟動儀式記者會，國發會主委兼國發基金召集人陳美伶致詞時表示，行政院長賴清德去年上任後，高度關注年輕人發展，指示國發會研擬優化新創事業投資環境行動方案，成果也在今年春節後對外宣布。



陳美伶表示，行動方案已擬定五大執行策略並持續推動，但她了解創業最需要幫忙的還是早期資金的挹注，因此國發基金端出創業天使投資方案，一改過去的單方面補助性質，調整為投資性質，希望過程中能持續給予新創業者協助，不是錢給了就沒事了。



天使投資方案匡列10億元的預算，陳美伶表示，過去國發基金態度比較保守，不會賺錢就不敢投入，如果要冒險、要承擔責任，就更加退卻；但現在年輕人勇於創新創業，政府應該給予支持，因此不只資金協助，更希望很快把資金花完。若今年花完，明年就再繼續編列，會給新創最大支持。



陳美伶說，國發會同時推動程序簡化、法規鬆綁，她也請同仁主動積極尋找案源，希望可以扶植新創事業遍地開花，讓台灣的競爭力日漸提升，在全世界占有一席之地。（編輯：張良知）1070522