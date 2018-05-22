華德動電動車10月北市上路 明年可望外銷

欣欣客運公司22日與華德動能公司簽約，宣布台北市第一條全路線電動公車10月將上路營運。圖為台北市環保局12日舉辦低碳綠能嘉年華，啟用華德動能同款電動公車作為免費接駁車。中央社實習記者陳乃瑜攝 107年5月22日

（中央社記者田裕斌台北22日電）華德動能電動巴士獲欣欣客運採用，今年10月將投入台北市公車營運。華德動董事長蔡裕慶表示，今年全年預估交車量在30至40台，明年即有希望外銷。



蔡裕慶說，這次欣欣客運採購12台電動大巴，將投入木柵動物園至松山車站的純電動公車路線營運，這條路線全長35公里，預計每天行駛210公里，華德動的電動大巴整天跑完還可剩下10%的電力，符合規範。



蔡裕慶指出，在電動大巴正式投入營運後，可證明華德動的電動大巴具有實際營運能力，且包括電池、電池管理系統、電動馬達及車身控制系統全數自行開發，國內零件供應比重超過5成，未來將與底盤結合軟體共同外銷。



目前華德動電動大巴雖僅在台灣銷售，不過透過大股東車王電的海外經銷體系，將可順利推動外銷。蔡裕慶說，明年包括美國、東南亞都可望接到訂單，歐洲市場也有出口的可能，日本方面則在等待認證通過，也可望順利出口。



華德動去年全年營收新台幣5916.6萬元、稅後淨損1.13億元、每股稅後淨損2.86元；欣欣客運12台電動大巴將貢獻營收今年為1.44億元，且內部預估今年全年交車量可超過30台，全年營收有機會達3億元。



蔡裕慶說，在明年順利啟動外銷下，明年舊廠年產能150至200台可望滿載，預計2020年將在台中興建新廠房，整車加底盤的年產能達1000台。（編輯：李信寬）1070522