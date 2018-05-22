福州經貿會閉幕 逾5千買主跟台廠洽談

（中央社記者朱則瑋台北22日電）第20屆福州海峽兩岸經貿交易會今天閉幕，貿協與經濟部帶領台廠參展，總計5天展期共吸引逾5000位買主跟台廠洽談合作或採購，有效提升台灣產品知名度。



經濟部國際貿易局與中華民國對外貿易發展協會今年第9次共同籌組台灣館，帶領65家廠商參加18日至22日在福州海峽國際會展中心舉行的第20屆「福州海峽兩岸經貿交易會」。



貿協今天透過新聞稿指出，台灣產品在製造、研發、創新及品質上都比中國業者更優勢，希望透過綜合性商展的展出，集合台灣多元化的優質產品，群聚廠商的力量，共同宣傳台灣品牌、增加產品曝光度。



貿協表示，這次台灣館農產食品區最受到福州民眾的喜愛，久沅公司展出2.5D立體雕花冰淇淋，每支售價雖高達人民幣15元，但因產品不加膨鬆劑、不打氣，產品獲一般民眾喜愛，是台灣館最夯的攤位之一，公司董事長陳錦榮透露，展覽第二天就接到湖南步步高連鎖超市的大訂單，這間超市分店遍佈湖南、江西、四川、重慶、廣西、雲南及貴州，共有592家實體門店，年銷售額逾人民幣370億，未來訂單潛力大。



另一間參展的台灣品牌「海瑞摃丸」，以新鮮食材、遵循古法、創新口味與天然健康為訴求，一碗3顆摃丸賣人民幣15元，十分熱銷，得隨時補貨因應絡繹不絕的人潮；「典雅設計工作坊」參展作品精緻唯美，風格典雅古樸，廣受青睞，成功打入中國市場。



鈞昊公司主產品為醫學美容保養品，吸引福州泉州市的「蒂夏生技有限公司」以及「福建匯源國際商務公司」的興趣，洽談未來合作經銷代理商的機會。



貿協指出，將持續籌組多樣化產業與產品前往中國拓銷，6月會以包館形式參加昆明南亞東南亞國家商品展、11月參加上海國際食品展。（編輯：趙蔚蘭）1070522