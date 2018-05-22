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國銀新南向效益強 首季獲利勁揚6成5

發稿時間：2018/05/22 19:59

最新更新：2018/05/22 19:59

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（中央社記者蔡怡杼台北22日電）本國銀行新南向效益顯現，金管會表示，國銀新南向市場107年第1季稅前盈餘為新台幣28.3億元，年增6成5，相對歐、美、日等成熟市場獲利均衰退，顯現國銀新南向表現亮眼。

金融監督管理委員會今天公布107年第1季銀行業重要經營成果，金管會銀行局表示，國銀在亞洲市場表現亮眼，首季稅前獲利128億元，增幅約兩成，新南向市場增長力道尤為強勁，首季獲利28.3億元，較去年同期增加11.1億元，年增幅約6成5。

根據統計，截至107年第1季底，國銀海外分支機構共485處，首季稅前獲利151億元，較去年同季增加13億元，其中，亞洲地區據點共394處，稅前盈餘128億元，年增加21億元，占總海外分支機構盈餘的84.8％。

各亞洲地區中，國銀以香港市場獲利70億元，年增加8.4億元、中國大陸獲利18億元，年增加7.4億元、日本獲利15億元，減少6.1億元，及新加坡獲利9億元，年增加7.9億元，為獲利較高的市場。

目前國銀共申設485個海外據點中，已在新南向12國申設187個據點，占比約39％。

另外，歐洲市場首季稅前虧損0.2億元，較去年同期減少4億元；美國首季獲利19億元，較去年同期減少4億元。

金管會表示，將在創新穩健及風險控管良好的前提下，提供更快速、便利及有效率的金融服務，並創造經濟動能及就業，促進國家經濟發展。（編輯：楊凱翔）1070522

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