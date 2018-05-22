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商研院辦線上策展交流會 搶大馬網購商機

發稿時間：2018/05/22 21:45

最新更新：2018/05/22 21:53

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財團法人商業發展研究院22日於吉隆坡舉辦2018 Wow! Taiwan Selects交流會活動，邀請15家台灣品牌參與，駐馬來西亞代表章計平（前排中）也出席打氣。中央社記者郭朝河吉隆坡攝　107年5月22日財團法人商業發展研究院22日於吉隆坡舉辦2018 Wow! Taiwan Selects交流會活動，邀請15家台灣品牌參與，駐馬來西亞代表章計平（前排中）也出席打氣。中央社記者郭朝河吉隆坡攝　107年5月22日

（中央社記者郭朝河吉隆坡22日專電）財團法人商業發展研究院今天在吉隆坡舉辦2018 Wow! Taiwan Selects交流會活動，並針對馬來西亞年輕消費者展開線上策展，不僅開拓網路商機，也吸引當地大型經銷代理商出席，洽尋商機。

經濟部國際貿易局委託商研院執行「Wow! Taiwan Selects @ Malaysia」行銷活動，包括台灣老字號品牌「廣源良」、美妝保養品銷售平台「小三美白」等15家廠商參與。駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表章計平及經濟組長張明也出席打氣。

章計平致詞表示，去年馬來西亞為台灣第7大貿易夥伴國、第9大外資來源國、第2大原料供應國及第3大產品出口國，雙邊貿易總額達175.5億美元，較2016年成長24.6%。馬來西亞也是台灣推行新南向政策的重要夥伴國家。

自2015年起，商發院結合台灣優良廠商巡迴多個東協國家促銷「台灣製造」的優質精品。今年已是第二次到馬來西亞，並以「天然植萃新風潮商機」為主題，除商品展示外，並發展數位影音內容，運用直播和網紅互動行銷，進行線上策展，提高商品在馬來西亞市場的能見度。

其中，台灣美妝保養商品頗受好評，包括連小寶寶都可以使用的神奇萬用膏、調理毛孔讓肌膚回復健康明亮的杏仁酸原液、高效能護膚產品、天然菜瓜水等，都讓馬來西亞的消費者驚艷。

台灣老字號品牌廣源良（Kuan Yuan Lian）、美妝保養品銷售平台「小三美日（S3 Beauty Store）」一同進軍馬來西亞美妝市場，共創商機。

另外，台灣頭髮養護產品、指甲護理商品，兼顧內在健康的保健產品等都在這次線上、線下展覽之列，有很高的詢問度。（編輯：高照芬）1070522

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