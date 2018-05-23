台股高檔臨壓力區 恐震盪消化賣壓

（中央社記者韋樞台北23日電）歐美股漲跌互見，台股22日僅延續半場的漲勢，終場收黑，11000點失守。法人認為，台股臨前波高檔壓力區，需要時間消化，可望在高檔震盪。



歐股今天收高，倫敦FTSE 100指數攀上新高點，上揚0.2%，以7877.45點作收。交易商指出，主因是全球情緒樂觀以及義大利政治憂慮緩和。



美股則受到美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩的高峰會可能不會按照計畫在6月舉行，以及川普對美國與中國最近的貿易談判不滿意，美股今天收低。道瓊工業指數下挫178.88點或0.72%，以24834.41點作收。



台股21日率先反映美中貿易戰休兵大漲135點，22日開盤未久即衝過11000點，不過漲勢從午盤起收斂翻黑，11000點得而復失，不過指數仍在各日均線之上，且盤勢由多頭掌控，但不易一次站穩11000點大關。



值得注意的是，近期台股被動元件族群漲勢凌厲，大廠國巨22日宣布擬以新台幣220億元透過子公司收購美國普思電子100%股權，並積極布局5G和電動車等應用。法人估最快今年第4季起全數認列營收獲利。



法人表示，美中貿易戰休兵，台股21日已反映慶祝行情，不過站上11000點之後，碰到1月高點11270點、3月高點11120點的壓力線，漲勢收斂，但整體盤勢已向上，呈現類股輪動格局，可注意被動元件、矽晶圓及夏季為旺季的飲料、旅遊、航空等，以及受高油價帶動的塑化、紡織等相關類股。



元大期貨表示，外資小幅賣超現貨9.9億元，期貨淨多單也減少3854口至3萬7998口，突顯外資逢高出場，追價意願偏低，籌碼面減弱恐不利期指進一步上揚。



元大期貨指出，台指期目前仍處偏高水位，11000點附近賣壓還需要時間克服，同時近期美元偏強，新台幣連5貶之後，22日升值7分，不過貶值趨勢未淡化，資金恐有續流出的風險，不排除台指期可能轉向高檔整理。（編輯：張均懋）1070523