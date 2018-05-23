台股上萬點滿週年 3大指標全面回溫

券商主管表示，台股自上萬點以來，包括成交值、市值、外資持股比例全面回溫，且能穩在一定的水準之上，是讓台股萬點之路走得既穩且長的主因。（中央社檔案照片）
台股萬點週年專題2（中央社記者田裕斌台北23日電）台股目前處在史上最長萬點紀錄之路，比起去年初不可同日而語，一年多前的台股券商營業員還被認為是低薪一族，至今台股成交量回升，也讓整個證券產業恢復生氣。
券商主管表示，台股自上萬點以來，包括成交值、市值、外資持股比例全面回溫，且能穩在一定的水準之上，是讓台股萬點之路走得既穩且長的主因。
根據台灣證券交易所統計，去年台股日均量已經回到新台幣1000億元以上，達1048.71億元，比起2016年的775.23億元成長超過35%，較指數漲幅15.01%更是明顯回溫；今年至5月18日止，集中市場日均量更達1344.58億元，顯現台股已經不再是一灘死水，包括法人、散戶都願意投入市場。
在市值方面，台股更是水漲船高，以本波最高點11270點為基準，台股集中市場市值約有33.6兆元水準，以台灣2300萬人計算，平均每人有約14.6萬元的資產在股市中與上市櫃公司的獲利共同成長，證交所表示，本國上市公司今年第1季營業收入6兆5788億元，年增6.63%，單季稅前盈餘4915億元、年增12.26%，上市公司的獲利全民可共享。
此外，外資自然也是推升台股上萬點不可或缺的關鍵力量，去年外資共大買台股1552億元，是台股多方最大推手，今年以來雖由買轉賣，賣超金額達1413億元，不過持股比例從去年底的41.25%僅略降至40.27%，降幅不到1個百分點，且仍維持在4成以上，顯示台股在外資帶頭炒熱行情下，萬點行情也可靠內資撐起一片天。（編輯：黃國倫）1070523
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